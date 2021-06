Dal 1 giugno oltre al via libera della zona bianca per le prime tre regioni, i ristoranti e i bar possono tenere aperti anche al chiuso. Tra i governatori però è scontro in merito alle regole per i ristoranti e il numero di commensali che possono stare al tavolo. Si parla di nessun limite per i tavoli all’aperto e massimo 4 per quelli al chiuso.

Regole ristoranti e il nodo dei 4 commensali al tavolo

Il presidente del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ha inviato una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza per trovare una soluzione in merito. Intanto si torna anche a parlare dell’apertura delle discoteche. Inizialmente, infatti, si era ipotizzato che in zona bianca non ci sarebbero stati più limiti di persone al tavolo, ma i ristoratori avevano chiesto dettagli più chiari per evitare di prendere multe.

Il ministro della Salute, ha così chiarito che rimane in vigore la regola dei 4 commensali al tavolo sia all’aperto che al chiuso ma una riunione prevista per oggi, 3 giugno, dovrebbe definitivamente chiarire le idee e dare delle regole comuni «al fine di evitare confusione ed incertezza negli operatori», come ha richiesto Fedriga nella lettera inviata. Il tavolo tecnico dovrebbe quindi servire per approfondire e il tema e trovare un compromesso. In particolare, si potrebbe imporre un limite di 4 persone sia in zona gialla che in zona bianca ma solo al chiuso mentre nei tavoli all’aperto non è previsto nessun limite.

Rimane in bilico anche il discorso discoteche. Secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Se si aprono le discoteche, non bisogna tener conto di restrizioni sul distanziamento, il criterio dovrà essere quello di monitorare e tracciare chi entra”.

Italia tutta in zona bianca dal 28 giugno, la Valle D’Aosta è l’ultima

Anche su questo punto non mancheranno scontri e punti di vista differenti.

Intanto, il calendario della zona bianca si arricchisce. Dal 1 giugno, come ormai noto, sono passate in zona bianca la Sardegna, il Molise e il Friuli Venezia Giulia. Dal 7 giugno toccherà Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo come dovrebbe confermare il monitoraggio dell’Iss in arrivo venerdì 4 giugno. Dal 14 giugno a passare in zona bianca saranno Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e provincia autonoma di Trento.

Il 21 giugno, come dovrebbe confermare il monitoraggio di domani, ad avere i dati di 50 su 100mila abitanti, e quindi pronte al passaggio saranno Toscana, Marche, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Alto Adige. L’ultima rimasta sarà la Valle D’Aosta che andrà in zona bianca a partire dal 28 giugno. A quel punto tutta l’Italia sarà in zona bianca.

Vedi anche:Zona bianca e zona gialla: cosa cambia dal 1° giugno, le nuove regole

[email protected]