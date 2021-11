Regioni in zona gialla, quali rischiano di cambiare colore prima di Natale

Dopo un periodo di calma, l’epidemia di covid-19 sembra in ripresa anche in Italia. Nonostante tutto il numero di ospedalizzazioni resta basso ma i dati sembrano confermare che i contagi sono in salita. Una situazione molto simile a quella che si vede negli altri paesi europei, dove la situazione sta nuovamente peggiorando. Quali sono le regioni che rischiano di tornare in zona gialla?

Cambio colore possibile nelle prossime settimane

In base all’ultimo report dell’ISS, infatti, l’indice RT è salito allo 0,96 e l’incidenza è passata da 34 a 46 casi ogni 100mila abitanti, ci sono 18 regioni che sono state classificate a rischio moderato e questo preoccupa perché significa che nelle prossime settimane potrebbero finire in zona gialla.

Attualmente, tutte le regioni si trovano in zona bianca ma con l’aumento dei contagi il rischio di un cambio colore è concreto, anche se molto conterà la percentuale di posti letto occupati nei reparti ordinari e di terapia intensiva, che attualmente è stabile al 3,7%.

Nuova salita dei contagi, le regioni che rischiano la zona gialla entro Natale

Di fatto nessuna regione supera la soglia del 15% ma va detto che solo una settimana fa erano quattro le regioni a rischio moderato, ora passate a 18. Secondo i dati di Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, a preoccupare maggiormente è la situazione in Friuli Venezia Giulia con il 6% in terapia intensiva e 5% area medica, le Marche con l’8% per la terapia intensiva, 5% area medica, la Provincia autonoma di Bolzano con il 6% in terapia intensiva e 9% area medica, l’Umbria 8% in terapia intensiva, 5% area medica.

In aumento anche i dati in Sicilia, con il 4% in terapia intensiva e 8% area medica, Toscana, 5% terapia intensiva, 4% area medica, Lazio, 5% terapia intensiva, 6% area medica e Abruzzo, 5% terapia intensiva, 4% area medica. In Calabria alta l’attenzione per il 9% in area medica.

Se la situazione dovesse peggiorare nelle prossime settimane, non è escluso che durante le vacanze di Natale per qualche regione ci sarà il cambio colore verso la zona gialla. Da lunedì 8 novembre, intanto, nessuna regione cambierà colore bisognerà vedere che cosa accadrà da metà mese e ancora più avanti, a dicembre.

