Regioni in zona gialla dal 30 agosto: nuove regole, cosa cambia e chi rischia

Ormai sembra certo che dal 30 agosto tornerà la zona gialla in Italia. La prima regione a salutare la zona bianca è la Sicilia, che già aveva rischiato di finire nella zona gialla la scorsa settimana ma poi si era salvata all’ultimo minuto. Per la prossima settimana, invece, sembra che i dati siano quasi confermati e quindi l’isola dovrebbe quasi certamente cambiare colore.

Chi rischia di cambiare colore dalla prossima settimana

A rischiare il passaggio sono anche la Sardegna e la Calabria, ma nel caso di queste due regioni ci sono buone possibilità che restino ancora in giallo ancora per altri giorni o almeno fino al 6 settembre. Per la Sicilia, l’ultimo bollettino, invece, non sembra lasciare spazio a molti dubbi visto che sia i ricoveri in terapia intensiva che in area medica hanno superato le soglie previste. Bisognerà comunque attendere il report dell’Iss in arrivo venerdì per capire come cambieranno i dati dalla prossima settimana e l’ordinanza che dovrà firmare il ministro Speranza.

Le regole per la zona gialla, nessun coprifuoco

Il passaggio in zona gialla, ovviamente, significa qualche cambio regola, anche se non ci sono molte differenze rispetto alla zona bianca. Che cosa cambia di fatto con il passaggio in zona gialla dalla prossima settimana se davvero ci sarà? Prima di tutto tornerà l’obbligo della mascherina all’aperto anche se si passeggia per strada e non solo nei luoghi con molti assembramenti. Dal 28 giugno, ricordiamo che la mascherina all’aperto non è più obbligatoria in zona bianca, ma con la zona gialla torna, invece, anche questa regola.

Nessun coprifuoco è invece previsto; quindi non ci saranno orari per tornare a casa come accaduto fino allo scorso giugno.

Di fatto, l’unico limite che permane insieme all’obbligo di mascherina è quello del numero di persone che possono stare allo stesso tavolo al ristorante che resta fissato a 4 persone conviventi sia fuori che dentro al locale. Regola che vale anche per i matrimoni e quindi i tavoli dei ricevimenti. Non cambia nulla per gli spostamenti, dunque sarà sempre possibile andare da una regione all’altra anche in fascia gialla tenendo conto che servirà comunque il Green Pass da esibire per treni, aerei, navi, ristoranti etc.

