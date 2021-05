Regioni in zona bianca da giugno: quali sono e cosa cambia

E’ ufficiale. Torna la zona bianca da giugno e le prime 7 regioni candidate sono già state individuate. Per alcune il passaggio avverrà dal 1 giugno mentre per altre dal 7 giugno. La zona bianca è molto importante perché prevede delle regole meno rigide rispetto a tutte le altre fasce, tra cui nessun coprifuoco e tutte le attività aperte.

Le regioni che passano alla zona bianca da giugno

Le prime regioni in zona bianca dal 1 giugno saranno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna che da questa data diventeranno regioni bianche. Dal 7 giugno, invece, toccherà ad Abruzzo, Veneto e Liguria. Grazie ai dati molto bassi e i nuovi fattori che andranno a determinare l’indice Rt, queste regioni avranno la possibilità di passare nella fascia meno rischiosa. Le uniche regole che varranno riguardano le mascherine e il distanziamento.

Prima di tutto non ci sarà il coprifuoco come ha sottolineato il ministro alle Politiche agricole, Stefano Patuanelli:

“Superare il coprifuoco in due tappe cambia poco, anche perché riteniamo che entro poco il Paese sarà prevalentemente in zona bianca, dove non ci sono coprifuoco o chiusure, e anche questo è un elemento da tenere in considerazione”

Che cosa cambia con la zona bianca

Oltre all’assenza di coprifuoco, infatti, non sono previste neanche limitazioni legate all’apertura delle attività. Dunque, ristoranti, bar, cinema e via dicendo potranno rimanere aperti senza limiti e questo significherà per i cittadini avere molta più libertà di spostamento.

Con il nuovo decreto Draghi, infatti, sono stati cambiati gli indici RT che saranno validi per determinare il rapporto del venerdì dell’ISS. Ora a valere, saranno il numero di ricoverati nei reparti e nelle terapie intensive, questo significa per le regioni avere più possibilità di rimanere in zona gialla o passare in zona bianca.

Con l’arrivo della stagione estiva, infatti, molte regioni puntano al turismo per la ripresa e avere tra le mani la zona bianca è davvero fondamentale.

Nei prossimi giorni, intanto, giungeranno ulteriori notizie e dati in merito alle regioni che resteranno o meno in zona gialla a partire dalla prossima settimana, mentre si attende che la lista di regioni che possono passare alla zona bianca da giugno si allunghi.

