Regioni che rischiano zona gialla e mappe europee del contagio aggiornate: 4 regioni italiane in zona rossa

Continua a peggiorare l’andamento della pandemia di coronavirus in Italia, i casi segnalati ieri erano più di 8.500, alcune regioni sono sulla soglia della zona gialla anche se per la prossima settimana nessuna rischia. Anche a livello europeo le mappe dell’Ecdc segnalano un netto peggioramento.

Mappe europee del contagio aggiornate, quasi tutta l’Europa in zona rossa

Secondo le mappe aggiornate del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, in Italia la situazione sta peggiorando. Friuli-Venezia Giulia, Marche, Calabria e la provincia autonoma di Bolzano, sono classificate come regioni ad alto rischio e colorate di rosso. Tutte le altre regioni (Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia) sono collocate nella fascia gialla tranne Sardegna, Molise e Valle d’Aosta che ancora si mantengono in verde. Rispetto alle settimane precedenti si nota quindi un peggioramento evidente.

Anche anche l’ultimo report della Fondazione Gimbe ha segnalato un netto aumento dei casi in Italia tra 3 e il 9 novembre arrivati a 41.091.

Anche in Europa la situazione è molto particolare e ormai le aree rosso scuro sono moltissime. Paesi come Romania, Bulgaria, Grecia, Stati balcanici, Irlanda, Belgio e Lussemburgo sono colorati di rosso scuro. In zona rossa e rosso scuro si trova tutto l’est Europa e il Centro Europa, quindi Austria, Germania, Olanda, Ungheria, Polonia, Slovenia, Ucraina. Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia sono tutte in zona rossa con alcune aree rosso scuro. Peggioramento anche in Francia e Spagna che iniziano a colorarsi di giallo con alcune aree rosse come l’Italia.

Le regioni italiane che rischiano la zona gialla

Le mappe europee aggiornate all’11 novembre, segnalano quindi una situazione che combacia con la quarta ondata del coronavirus.

Per quanto riguarda ilin arrivo oggi, invece, gli occhi sono puntati sulla provincia autonoma di Bolzano. Marche e Friuli-Venezia Giulia, che hanno superato la soglia per le terapie intensive ma non quello relativo ai ricoveri o viceversa, per cui ancora non passeranno in zona gialla ma il rischio è alto per il futuro prossimo.

