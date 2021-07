Regioni a rischio zona gialla: cosa succede questa estate se i contagi aumentano con la variante Delta

La variante Delta continua a far paura e c’è anche il timore che con la crescita dei casi alcune delle Regioni potrebbero tornare in zona gialla e di fatto perdere tutti i vantaggi legati alla zona bianca, dall’apertura delle attività, l’assenza di coprifuoco e via dicendo.

Il rischio della zona gialla in Italia

La situazione europea, infatti, non sembra consolare. In Spagna e Portogallo, i contagi sono sempre di più le autorità hanno imposto delle nuove restrizioni per evitare che la situazione peggiori ancora. È chiaro che se i contagi da variante Delta aumenteranno nelle prossime settimane anche nel nostro paese, le regioni rischiano di tornare in zona gialla. Per questo il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ha chiesto che vengano rivisti i parametri che decidono le zone di rischio:

“L’incognita legata all’elevata diffusione della variante Delta potrebbe condizionare il futuro a breve termine. Con il sistema attuale infatti, si rischierebbe di scivolare in zona gialla anche solo per un aumento dei contagi, non accompagnato dalla pressione sugli ospedali. Per questo motivo rivolgo un appello al Governo affinché superi il paradigma dell’incidenza ogni 100mila abitanti come parametro guida per determinare lo scenario di rischio, a vantaggio del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rappresenta invece la vera criticità da fronteggiare”.

Cosa si rischia con il passaggio in zona gialla dalla zona bianca

I dati infatti sembrano parlare chiaro. I contagi da ieri sono saliti per il secondo giorno consecutivo e hanno superato quota mille positivi anche se per fortuna scendono i ricoverati.

Per questo motivo si vuole evitare di finire in zona gialla, visto che il passaggio sarebbe piuttosto semplice.

Basta infatti superare i 50 casi ogni 100mila abitanti. Al momento, nessuna regione sta concretamente rischiando il passaggio ma è anche vero che nelle prossime settimane, con la variante Delta che corre, i dati saranno in crescita e questo potrebbe portare ad un rischio maggiore. Considerando che agosto è il mese delle ferie di quasi la totalità degli italiani, il passaggio in zona gialla di alcune regioni potrebbe davvero preoccupare e rovinare i piani estivi nonché la ripresa del turismo.

