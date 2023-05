Reddito di cittadinanza: dopo i tagli qual è la città con più percettori?

Una nuova e interessante analisi sui numeri del reddito di cittadinanza ci arriva direttamente dall’Inps. Le statistiche ci arrivano alla luce dei tagli effettuati dal nuovo Governo. Qual è la città che conta il maggior numero di percettori del sussidio? Se state pensando che il primato sia cambiato, vi sbagliate di grosso.

La città con più percettori

È ancora una volta Napoli la città che conta il maggior numero di percettori del reddito di cittadinanza. Non cambia quindi la situazione del paese, con il capoluogo campano che svetta in testa alla classifica. In generale rimane comunque il sud del paese quello che ottiene il maggior numero di Rdc per i propri cittadini senza lavoro. Si tratta di un quadro sociale che non deve stupire più di tanto, visto che nella sostanza le cose non sono cambiate nel mondo del lavoro, con la disoccupazione che continua a essere soprattutto un problema del meridione. Nonostante i paletti messi dalla Meloni per la richiesta del sussidio, il nostro mezzogiorno continua ad avere il maggior numero di candidati ideali per ottenerlo.

Andiamo a vedere alcuni numeri divulgati proprio dall’Inps. L’analisi prende in considerazione quelle che sono le statistiche aggiornate ad aprile di quest’anno. Fino allo scorso mese nella provincia di Napoli sono 139.900 le famiglie che hanno percepito il reddito di cittadinanza. In totale sono 357.188 le persone che nel napoletano lo percepiscono. L’importo medio di tale sussidio è di 656,14 euro. Si tratta di un dato che mette Napoli al di sopra della media nazionale anche per quanto riguarda l’importo medio del sussidio. Il dato in questione è più alto anche rispetto alla media delle altre regioni del Sud Italia.

Invariata la situazione del Sud

Come detto, se Napoli rimane al primo posto in classifica per numero di percettori, in generale il Sud Italia mantiene il suo primato. Sempre secondo i dati dell’Inps, il 67% dei sussidi viene infatti percepito nelle aree del meridione, quindi molto più della metà degli assegni elargiti in tutto il paese. Addentrandoci ulteriormente nei dati, nel nostro mezzogiorno sono 641.224 le famiglie che lo percepiscono, ossia 1.442.929 persone. Nelle regioni del Centro, le famiglie che lo percepiscono sono 135.043, per un totale di 246.560 persone. Infine, al Nord 180.550 famiglie per un totale di 314.675 persone. Dai numeri appena visti si evince un dato alquanto sconcertante: il totale dei percettori presenti sia al Centro che al Nord è inferiore al numero di sussidi erogati nella sola provincia di Napoli.

Reddito di cittadinanza, Napoli al primo posto

Da questi numeri sembra evidente quindi che le problematiche legate al reddito di cittadinanza sono un affare soprattutto del sud del nostro Paese, con una forte connotazione soprattutto nel napoletano. Il Governo ha provato in questi mesi a trovare alternative che verranno avviate verso fine anno, cosa che potrebbe portare non poche difficoltà alle famiglie bisognose, le quale vedranno cancellato il proprio sussidio a favore di un assegno a quanto pare meno corposo.

Non mancano però i furbetti, coloro che dichiarano anche il falso pur di ottenere il tanto agognato assegno, come abbiamo visto più volte, però, tali comportamenti illeciti non si verificano solo al sud Italia, vista la maxi inchiesta scattata nel viterbese. Nonostante i sussidi, sarà comunque sempre più difficile riuscire a risolvere il problema ormai cronico del lavoro al Sud.

In sintesi…