Quinta ondata a causa della variante Delta, ecco quali sono le regioni a rischio entro Natale

Quali sono le regioni che rischiano una quinta ondata a causa della variante Delta e Delta Plus? In base all’ultimo monitoraggio dell’ISS a fine ottobre, l’incidenza settimane è aumentata e ora si osservano 41 casi su 100mila abitanti, contro i 29 della settimana precedente. Per arrivare alla soglia critica bisogna raggiungere il numero di 50 casi ogni 100mila abitanti, un numero che per alcune regioni non è troppo lontano.

Quali regioni rischiano le restrizioni durante le prossime settimane?

Questo significa che nelle prossime settimane per alcune regioni il rischio di passare in zona gialla e finire in una sorta di quinta ondata è concreto. Secondo l’AGENAS sono circa 18 ad oggi le regioni a rischio moderato considerando anche il tasso di occupazione dei posti letto e quelli in terapia intensiva. Il Friuli Venezia Giulia, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Sicilia, Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo e Calabria sono le regioni che presentano i dati più alti, ma come accennato poco fa, sono 18 le regioni a rischio moderato e questo significa quasi tutte stanno vedendo un peggioramento.

Guardando solo agli ultimi 7 giorni, invece, le regioni dove si registrano valori più elevati sono sempre il Friuli Venezia Giulia, con il +82,5%, la Sardegna con (+74,4%, la Provincia autonoma di Bolzano con +68,9% negli ultimi 7 giorni, la Campania con +50%, Basilicata, Liguria, Provincia autonoma di Trento, Abruzzo e Puglia.

Restrizioni in vista a Natale? Difficile

Con questi dati è chiaro che nelle prossime settimane si assisterà ad un aumento dei contagi ma se ci sarà una quinta ondata non sarà paragonabile a quelle vissute in passato, piuttosto ai numeri che abbiamo visto lo scorso luglio. Le prossime due o tre settimane saranno importanti per capire in che direzioni ci muoveremo ma ad oggi appare difficile pensare che a Natale ci saranno restrizioni a livello nazionale.

