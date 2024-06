I diretti interessati saranno certamente già super informati, ma un veloce recap male non fa. Stiamo parlando della quattordicesima in arrivo per tutti i lavoratori tra la seconda metà di giugno e la prima metà di luglio. Si tratta di 1500 euro benedette da molti, poiché secondo gli analisti non saranno soltanto i lavoratori a beneficiarne. Le previsioni infatti ci dicono che questa mensilità aggiuntiva avrà indirettamente un importante impatto anche sui venditori, poiché offrendo maggior potere d’acquisto ai lavoratori si potrà dare una nuova boccata d’ossigeno a tutta l’economia.

Nei prossimi giorni per molti lavoratori ci sarà una mensilità aggiuntiva, oltre allo stipendio tradizionale arriverà infatti anche la quattordicesima. La media di tale ammontare è di 1500 euro circa, e secondo lo studio offerto dagli esperti di Confesercenti parliamo di fondi per un ammontare di 12 miliardi di euro che verranno nuovamente immessi nell’economia del Paese. Sono invece 8 i milioni di lavoratori che godranno di tale mensilità aggiuntiva nei prossimi giorni. Si tratta di un importo davvero importante e che arriva in un momento cruciale dell’anno, subito prima dell’estate. Tanti lavoratori infatti potranno approfittare di questo incremento economico per le proprie vacanze estive.

Si fa a tal proposito sempre più interessante lo studio offerto, visto che esamina anche come potrebbero essere spesi i 12 miliardi di euro di liquidità che stanno per arrivare. Secondo tali previsioni, 3,5 miliardi serviranno per pagare bollette, mutui e altri conti in sospeso, mentre 900 milioni di euro verranno spesi per la sanità. Un occhio di riguardo verrà poi offerto al risparmio, secondo la ricerca infatti 1,2 miliardi di euro rimarranno sui conti correnti per riempire i fondi di emergenza lasciati vuoti per le spese sostenute in questo ultimo periodo. Non mancheranno però gli investimenti, con una previsione totale di 900 milioni da investire.

Quattordicesima, una boccata d’ossigeno per tutto il Paese

Come dicevamo, l’arrivo della mensilità aggiuntiva sarà una boccata d’ossigeno non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per tutto il resto del Paese, in particolare i commercianti e gli esercenti di imprese rivolte al pubblico, come ad esempio quelle del turismo. Stiamo parlando infatti di fondi che offriranno un maggior potere d’acquisto ai lavoratori, i quali potranno quindi far girare nuovamente l’economia dell’Italia, proprio a ridosso delle vacanze. E secondo le stime degli esperti, saranno infatti 6,4 i miliardi di euro che verranno spesi per questi beni e servizi personali o per la famiglia. Secondo uno studio Ipsos coadiuvato da un interessante sondaggio sulle intenzioni degli italiani, molti lavoratori hanno proprio intenzione di dedicarsi ai viaggi in questa estate.

Con i timori sempre crescenti per l’economia del Paese e gli aumenti in arrivo per alcune tasse, vedi quelli dell’Imu 2024, una buona notizia era ciò che ci voleva. Ecco quindi che la quattordicesima in arrivo a breve si propone come la soluzione perfetta per coprire le spese necessarie. Non mancano poi coloro che sfrutteranno una piccola parte dell’ammontare per migliorare la propria casa, magari con dei lavori all’interno della proprietà. Insomma, un giro d’affari che farà davvero bene a tutti, soprattutto date le preoccupazioni economiche che il Paese ancora vive. Con la liquidità in arrivo possiamo dire che l’opportunità di crescita è dietro l’angolo, o quanto meno si può ben sperare che arrivi.

