Quarta ondata e variante Delta, boom contagi: dove sono i focolai in tutta Italia

Salgono i contagi a causa del covid-19 e ormai sono 13 le regioni che registrano un’incidenza superiore a 50 casi su 100mila abitanti. Un numero in crescita rispetto al passato e che non lascia presupporre nulla di buono. Ma dove sono i focolai in Italia a novembre con la quarta ondata?

Dove sono i focolai a causa della variante Delta

I valori maggiori sono stati registrati nella Provincia autonoma di Bolzano dove ormai l’incidenza è di 189,1 casi su 100mila abitanti. Anche in Friuli Venezia Giulia la situazione è allarmante così come nel Nord-Est. I maggiori focolai si sono registrati a Trieste e riguardano le proteste No-Green Pass che hanno provocato, appunto, i cluster. In Alto Adige, a causa dell’aumento dei contagi, i mercatini di Natale saranno permessi solo per chi ha il Green Pass. Importante anche il cluster nella zona termale di Padova, dove negli ultimi 10 giorni si è passati a 110 persone contagiate e in aumento, sono sempre sette gli alberghi interessati. Focolaio anche a Modena nella residenza per anziani ‘Formigine’ dove una decina di ospiti sono risultati positivi.

Anche a Roma, presso l’ospedale Umberto I è stato segnalato un focolaio che ha interessato 5 pazienti, mentre a Tarquinia c’è sempre il focolaio che interessa una Rsa con almeno 13 pazienti. Segnalato anche un focolaio in una scuola di Isernia, dove ci sono due classi in dad, una all’Istituto Comprensivo ‘San Giovanni Bosco’ e una all’IC ‘Giovanni XXIII. Sempre nelle scuole si sono segnalati casi anche a Belluno, a Foggia, Bari, Taranto.

Situazione in peggioramento con quarta ondata

Ovviamente i casi segnalati sono molti di più ma è ormai difficile contarli tutti. La situazione purtroppo continua anche a peggiorare di giorno in giorno ma per fortuna le restrizioni sembrano un’ipotesi molto lontana.

Vedi anche: Variante Delta Plus, nuovi focolai nelle scuole, Rsa e in Europa: ecco dove sono a novembre