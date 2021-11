Quarta ondata, allarme contagi: l’Italia e l’Europa tornano rosse, ecco le mappe aggiornate dell’Ecdc

Nuovo allarme dell’OMS che prevede entro febbraio altri 500mila morti a causa del Covid-19 in Europa. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la diffusione della pandemia è tornata ad essere preoccupante con la quarta ondata. E’ Hans Kluge, a lanciare l’allarme: “L’attuale ritmo dei contagi nei 53 Paesi della regione europea suscita forte preoccupazione”.

Quarta ondata Covid confermata dall’OMS, in Europa situazione in peggioramento

Intanto, si sono aggiornate anche le mappe europee dell’Ecdc, dove si nota il peggioramento dai colori dei paesi. Tutto l’est Europa è colorato di rosso ma anche in Italia molte regioni stanno tornando nella zona gialla.

Ogni settimana la mappa pubblicata dall’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, descrive la situazione europea che sembra in netto peggioramento. A livello europeo la Germania, Austria, Irlanda, Islanda, Belgio, Olanda, Lussemburgo, tutti i paesi Scandinavi e l’Est Europeo (Polonia, Repubblica Ceca, Ucraina, Croazia, Bulgaria, Ungheria, e Romania) sono colorati di rosso e rosso scuro. Il che significa casi e contagi molto importanti. Solo la Francia, Spagna e Portogallo sono colorati di giallo ma in ogni caso non ci sono più zone verdi.

In Italia sono 7 regioni in verde, peggiorano i dati

Anche in Italia la situazione sta peggiorando e se la scorsa settimana erano molte di più le aree verdi, adesso il paese si sta tingendo di giallo. Addirittura l’Alto Adige è colorato di rosso, tutte le regioni sono gialle tranne Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Molise, Basilicata e Sardegna, le uniche rimaste verdi. La scorsa settimana Liguria, Umbria, Abruzzo e Puglia erano verdi mentre questa settimana sono passate in arancione.

Le mappe europee descrivono la situazione in peggioramento in generale, che potrebbe andare ancora peggio nelle prossime settimane con l’arrivo dell’inverno e del freddo. In Italia, guardando al nostro sistema a colori, nessuna regione si trova in zona gialla ma tutte sono ancora nella zona bianca. L’incidenza è però salita a 1,15, il che significa che se a livello regionale si continuerà a salire con l’incidenza e aumenteranno anche i ricoverati non si può escludere il passaggio in zona gialla per alcune regioni.

Vedi anche: Variante Delta Plus, possibile quarta ondata in Italia: le mappe europee aggiornate mostrano il peggioramento