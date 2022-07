Quarta dose vaccino, al via campagna vaccinale da 100mila dosi al giorno. Ecco come prenotare in base alla Regione

Il governo ha aperto alla quarta dose di vaccino per over 60, fragili che hanno più di 12 anni e guariti dal covid da più di 120 giorni. Il nuovo piano vaccinale prevede 100mila dosi al giorno e la riapertura di hub e drive-through per una platea di 12 milioni di persone che possono accedere. Inoltre, si parla di un hub vaccinale ogni 50mila abitanti, oltre a punti vaccinali, farmacie e medici di famiglia.

Quarta dose vaccino, al via campagna vaccinale per over 60: 100 mila dosi al giorno

Entro il 22 luglio, le Regioni dovranno comunicare le capacità massime di somministrazione, in base alla propria pianificazione. Intanto già la maggior parte delle Regioni ha aperto alle prenotazioni e sono stati organizzati open day mentre il ministro della Salute Roberto Speranza ha raccomandato la quarta dose agli over 60 mentre solo in autunno si penserà alla campagna per estendere la platea anche in base all’arrivo dei vaccini aggiornati.

Come prenotarla regione per regione

Ma come prenotare la quarta dose?

In Abruzzo sono già aperte le prenotazioni tramite il link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite il call center dedicato al numero verde vaccini 800 00 99 66. In Campania è possibile prenotare il vaccino tramite il sito https://adesionevaccinazioni.soresa.it/ o recarsi direttamente all’hub vaccinale. In Calabria si attende l’apertura delle prenotazioni ma è già disponibile il link dove effettuarle https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/.

In Emilia Romagna si può prenotare tramite sportelli Cup, Cupweb, FarmaCUP, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app ER-Salute mentre le aziende sanitarie invieranno un Sms alle persone interessate da questa campagna. In Friuli Venezia Giulia, è possibile prenotare tramite il call center regionale per salute e sociale (tel.

0434 223522), il Centro unico di prenotazione e le farmacie convenzionate.

Nelle Marche la prenotazione è già possibile tramite il portale https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite il call center al numero 800 00 99 66. In Lazio si può prenotare accendendo alla pagina Prenota Vaccino covid-19 (regione.lazio.it) mentre in Liguria le prenotazioni saranno aperte dal 18 luglio chiamando il numero verde 800 938 818 o tramite il sito prenotovaccino.regione.liguria.it. In Lombardia è già possibile prenotare tramite il sito www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, il numero 800.89.45.45 oppure presentandosi direttamente all’hub. In Piemonte, la prenotazione può avvenire collegandosi a www.ilPiemontetivaccina.it mentre in Puglia oltre al portale della regione Puglia (http://www.lapugliativaccina.regione.puglia.it/ )saranno organizzati anche open day.

In Sardegna e Sicilia si può prenotare tramite il portale di Poste Italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite il call center al numero 800 00 99 66. In Toscana e Umbria saranno i medici a inviare un sms agli interessati oppure ci si può prenotare tramite i medici. In Veneto le prenotazioni della quarta dose si possono fare tramite il sito https://vaccinicovid.regione.veneto.it.