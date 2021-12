Quarantena ridotta o azzerata per vaccinati e Super Green Pass al lavoro: cosa potrebbe cambiare da gennaio

Da gennaio la quarantena dovrebbe cambiare per evitare la paralisi del paese. Infatti, con l’attuale sistema, a gennaio si rischiano milioni di persone in isolamento con conseguenze pesanti sul fronte lavoro e produttività. Già in questi giorni, treni e aerei stanno subendo disagi e cancellazioni a causa del personale in quarantena.

Quarantena ridotta o azzerata per vaccinati, il cambiamento da gennaio

I presidenti delle Regioni chiedono l’azzeramento della quarantena per chi è vaccinato con tre dosi e obbligo di Ffp2 e autosorveglianza con 5 giorni per chi ha due dosi. Le modifiche sono necessarie anche alla luce del sistema di contact tracing saltato. Per i non vaccinati il tempo di quarantena rimarrebbe a 10 giorni, mentre sarebbe ridotto a 5 per i vaccinati. In ballo anche la revisione dei criteri di definizione del “contatto stretto” e “basso rischio”. In caso di basso rischio, infatti, la quarantena potrebbe essere revocata dopo il tampone molecolare negativo.

Secondo il presidente della Liguria e vicepresidente della Conferenza Giovanni Toti: “Non possiamo bloccare il Paese con le quarantene dei contatti di positivi. Il Covid è cambiato, la maggior parte della popolazione è vaccinata, dobbiamo rivedere anche le misure per affrontarlo”.

Si va verso il Super Green Pass per andare a lavoro

Si va anche verso il Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori, quindi anche per andare a lavoro servirà essere vaccinati o guariti dal covid, è la richiesta dei presidenti delle Regioni, convinti che ormai per affrontare la pandemia serva anche arrivare a decisioni forti in merito all’obbligo vaccinale. In tal senso, se i numeri dei contagi dovessero peggiorare ancora, arrivare alla necessità del vaccino per poter lavorare sembra l’unica soluzione.

il premio Nobel

Giorgio Parisi

sembrerebbe che la Omicron, nel caso in cui buchi il vaccino, non dia una malattia particolarmente grave. Il vaccino protegge bene dalla malattia grave, mentre la protezione dall’infezione è più bassa”

Intanto secondoa Capodanno è facile aspettarsi 100mila contagi:

Vedi anche: Nuove regole per la quarantena, ridotta o azzerata per chi ha terza dose: così si evita la paralisi