Quarantena Coronavirus, quando finirà? Le date regione per regione

Quando finirà l’infezione da Coronavirus? Purtroppo senza vaccino questa domanda è destinata a rimanere senza risposta. Possiamo però contenerlo ed è quello che stiamo provando a fare. Qualche giorno fa sono apparsi anche i modelli che ci suggeriscono quando ci sarà azzeramento contagi regione per regione, andiamo a dare un’occhiata alle date secondo gli esperti.

Previsioni fine quarantena Coronavirus

Sono passati un po’ di giorni e queste previsioni andrebbero aggiornate di volta in volta, ma purtroppo al momento non è stato fatto, quindi rimangono per buone possiamo dire le previsioni di qualche giorno fa basate sui modelli matematici studiati a fine marzo. C’è comunque da dire che gli esperti hanno affermato che ieri si è raggiunto il punto di plateau del contagio, quindi ora inizia la discesa. In questo caso si parla di azzeramento dei contagi, il che non vuol dire che sarà finita la quarantena, ma che comunque tutto sarà sotto controllo e che quindi dopo pochi giorni si potrà uscire, anche se questo lo deciderà ovviamente la politica e probabilmente il Governo vorrà evitare assembramenti il primo maggio, quindi rimanderà le riaperture al giorno seguente.

Abruzzo 11 aprile

Basilicata 7 aprile

Calabria 17 aprile

Campania 20 aprile

Emilia Romagna 28 aprile

Friuli Venezia Giulia 10 aprile

Lazio 16 aprile

Liguria 7 aprile

Lombardia 22 aprile

Piemonte 15 aprile

Puglia 9 aprile

Sicilia 14 aprile

Toscana 5 maggio

Trentino Alto Adige 6 aprile

Umbria 7 aprile

Valle D’Aosta 8 aprile

Veneto 14 aprile

Nell’elenco mancano Marche, Molise e Sardegna, poiché secondo gli esperti al momento i dati disponibili risultano insufficienti.

