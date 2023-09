Quanto pagano le aziende tech per i lavori più tecnici?

Vi siete mai chiesti quanto pagano le aziende tech? Stiamo parlando dei colossi che muovono il mercato della tecnologia e che rappresentano il top del settore. Realtà come Facebook, LinkedIn, OpenAI e altre ancora. Insomma, società che spaziano dai social sul web alla ricerca tecnologica e che, oltre a fatturare numeri molto alti, elargiscono anche stipendi a volte davvero faraonici.

Gli stipendi dei lavori più tecnici

In questo 2023 la tecnologia ha fatto il bello e il cattivo tempo. Realtà come OpenAI sono salite alla ribalta anche per il vasto pubblico a causa dei successi di ChatGPT, un nuovo algoritmo sviluppato proprio dall’azienda in questione che permette di avere un’intelligenza artificiale ulteriormente potenziata. Per molti si è trattato del grande salto che era necessario fare per rendere finalmente l’AI più vicina ai sogni di fantascienza che tutti noi conosciamo. Ciò detto, entriamo nel vivo del nostro quesito e scopriamo quali sono gli stipendi a cui alcuni professionisti del settore possono aspirare se assunti da queste grandi realtà del settore. Parliamo di figure professionali come sviluppatori, ingegneri eccetera.

Parliamo naturalmente di compensi targati USA, poiché gli stipendi europei sono ben lontani dalle cifre che stiamo per scoprire. Ad ogni buon conto, per ingegneri entry level il compenso offerto da Databricks è di 274.200 dollari all’anno in media. LinkedIn ne offre 222 mila, mentre Stripe 217 mila. Parliamo quindi di stipendi che in questo caso vanno tra i 210 mila e i 270 mila euro. Si tratta di cifre davvero importanti, ma che nulla hanno a che vedere con quelle offerte da altri mostri sacri del settore tech. Scommettiamo che ora abbiamo acceso la curiosità del lettore e un po’ tutti si stanno chiedendo quanto pagano le aziende tech più importanti al mondo.

Quanto pagano le aziende tech?

Eccoci quindi entrare nel vivo del quesito e scoprire quali sono gli stipendi più alti che questi colossi della tecnologia elargiscono ai propri specialisti. In questo caso parliamo di livelli più avanzati di sviluppo software, quindi ingegneri senior che possono dimostrare competenze e capacità oltre la media. Facebook domina in questo caso, visto che si tratta dell’azienda che offre lo stipendio più alto se sei un ingegnere esperto. Parliamo di 978 mila dollari annui di media per i dipendenti di questo tipo. Stripe arriva a 945 mila dollari all’anno, mentre Airbnb ne offre 919.500 e Oracle che offre invece 788 mila dollari. Erano questi gli stipendi più alti delle grandi aziende tecnologiche.

La già citata OpenAI non lesina sulla questione stipendi. Per alcune categorie infatti offre compensi annui che arrivano anche in questo caso vicino al milione, per la precisione 925 mila dollari all’anno. Scoperto quanto pagano le aziende tech, bisognerebbe scoprire anche quali sono le professioni che hanno ottenuto una crescita migliore. Se abbiamo visto che gli ingegneri senior sono al momento le professioni che vengono meglio pagate, quelle che invece hanno ottenuto una maggiore crescita sono quei lavori che operano nel campo della realtà aumentata e realtà virtuale. Questi sviluppatori hanno infatti mostrato una crescita costante nell’andamento degli stipendi. Questo dunque il quadro offerto in merito agli stipendi più vantaggiosi per chi lavora nel mondo tech.

