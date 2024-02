Affare epocale per la famiglia Moratti, l’azienda che praticamente da sempre rappresenta le loro fortune apre alla olandese Vitol cedendo il 35% e portando a casa un bel po’ di soldini. Si, ma precisamente quanto ha guadagnato Moratti da questo affare? Ecco i dettagli dell’operazione ultra milionaria.

I dettagli dell’accordo

La Saras, società attiva nel settore della raffinazione petrolifera, è ora di proprietà anche della Vitol. La famiglia Moratti ha infatti ceduto il 35% della proprietà aziendale. L’accordo alla fine si è concluso per 1,75 euro a quota azionaria.

Quanto ha guadagnato Moratti quindi in totale? Con 1,75 euro ad azione la capitolazione complessiva della Saras arriva quindi a 1,7 miliardi circa, ma come detto la famiglia ha ceduto solo il 35% della sua società. Al momento si stanno completando ledi regolamentazione dell’affare e una volta completato il tutto l’intera partecipazione della Famiglia Moratti in Saras verrà trasferita a Vitol.

Naturalmente, il prezzo per le azioni palesa l’interesse che l’azienda olandese riversa nei confronti di Saras. A operazione completata, Vitol diventerà uno dei protagonisti di questo settore e si stima che potrà arrivare alla raffinazione di circa 800 mila barili al giorno. Sull’operazione si è espresso con particolare entusiasma anche Massimo Moratti, una delle figure più note della famiglia, grazie alle sue vecchie partecipazioni televisive in qualità di Presidente dell’Inter dal 1995 al 2013. Moratti ha dichiarato che questa fusione apporterà importanti benefici anche alla raffineria di Sarroch in provincia di Cagliari. Secondo Moratti infatti questo accordo con una società importante in campo energetico come Vitol porterà importanti benefici non solo agli azionisti, ma anche alle maestranze e ai clienti finali.

Quanto ha guadagnato Moratti?

L’oro nero è ancora oggi una delle principali fonti di guadagno dell’economia mondiale e sappiamo bene quanto i prezzi del petrolio incidano su benzina e diesel.

“Dopo 62 anni dalla sua fondazione avvenuta ad opera di mio padre, con i miei nipoti Angelo e Gabriele ed i miei figli Angelomario e Giovanni, ho ritenuto che la miglior garanzia per il futuro successo della raffineria di Sarroch fosse l’aggregazione con un primario operatore industriale del settore energetico globale, quale è Vitol, dotato di risorse relazionali, finanziarie e manageriali necessarie per competere nell’attuale contesto di mercato internazionale. Pertanto, ritengo che, questa Operazione sarà positiva per tutti gli azionisti, per le maestranze, per i clienti e tutti gli altri stakeholders, che ringrazio per la fiducia che ci hanno sempre accordato. Oggi Saras è una società solida e profittevole, leader nell’intero bacino del Mediterraneo, e auguriamo a Vitol di poter espandere i successi fino ad ora conseguiti”.

Massimo Moratti non pensa solo agli introiti economici, ma rivela che l’accordo di Saras conha, come abbiamo visto, numerosi aspetti positivi. Ecco le sue parole in merito alla cessione di una parte della società all’azienda olandese:

Ma quanto ha guadagnato la famiglia Moratti da questa cessione? Eccoci finalmente pronti a rispondere a questa domanda. In totale, tale operazione porterà nelle casse 666 milioni di euro. Si tratta di un introito capitale davvero notevole. Se si considera infatti che nell’ultimo bilancio Massimo Moratti ha registrato 40 milioni di euro per il 20% del valore della Saras, con questa operazione invece registrerà circa 333 milioni di euro al prossimo bilancio. Per quanto riguarda Vitol, si tratta di una delle aziende più importanti del settore energetico e vanta un fatturato annuo di 500 miliardi di dollari. Con l’acquisizione di Saras conta di aumentare ulteriormente il suo potere, soprattutto nel Mediterraneo.

I punti chiave…