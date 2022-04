Quanto costano i migliori vini pregiati italiani del Sud per Wine Spectator

La rivista enoica americana Wine Spectator, la più celebre al mondo, ha scelto ben 130 dei migliori vini pregiati italiani per il 2022. Le bottiglie di vino premiate da Wine Spectator parteciperanno all’edizione di quest’anno di Opera Wine, in calendario il prossimo 9 aprile alle ex Gallerie Mercatali. L’evento anticiperà come di consueto Vinitaly, pronta a tornare in presenza da domenica 10 a mercoledì 13 aprile.

Il sito scattidigusto.it ha di recente analizzato i costi dei migliori vini pregiati italiani per Wine Spectator, prendendo in esame in un primo approfondimento esclusivamente i vini prodotti al Sud. Della lista fanno parte 24 bottiglie di vino, di cui 8 provengono dalla regione Sicilia. Ecco dunque quali sono i prezzi riferiti ai migliori vini pregiati del Sud Italia secondo l’ultima classifica stilata dalla nota rivista enoica statunitense.

Prezzi migliori vini pregiati italiani del Sud secondo la classifica 2022 di Wine Spectator

I prezzi delle bottiglie di vino più pregiate prodotte al Sud e premiate dalla rivista americana Wine Spectator:

Sicilia

Benanti – Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2016 – 84 euro

Cusumano – Salealto Tenuta Ficuzza 2018 – 34,90 euro

Donnafugata – Passito di Pantelleria Ben Ryé 2018 – 50,60 euro

antine Tornatore – Trimarchisa Etna 2016 – 42 euro

Graci – Etna Rosso Arcurìa Sopra il Pozzo 2016 – 39,90 euro

Morgante – Nero d’Avola Doc Riserva Don Antonio 2016 – 26 euro

Planeta – Eruzione 1614 Nerello Mascalese 2018 – 20,59 euro

Tasca d’Almerita – Contrada Sciaravuova 2017 Tenuta Tascante – 41 euro

Sardegna

Agricola Punica – Isola dei Nuraghi Barrua 2012 – 45 euro

Sella & Mosca – Cannonau Riserva 2018 – 14,30 euro

Puglia

Gianfranco Fino – Primitivo Salento ES 2015 – 38,48 euro

Leone de Castris – Salice Salentino Donna Lisa Riserva 2017 – 29,50 euro

Tormaresca – Aglianico Castel del Monte Bocca di Lupo 2016 – 38 euro

Campania

Feudi di San Gregorio – Fiano di Avellino Docg 2019 – 12 euro

Mastroberardino – Stilema Greco di Tufo Docg 2017 – 33,90 euro

Montevetrano – Igt Colli di Salerno Rosso 2009 – 65 euro

Quintodecimo – Taurasi Vigna Quintodecimo Riserva 2014 – 155 euro

Salvatore Molettieri – Taurasi Vigna Cinque Querce 2011 – 49,99 euro

Terredora Dipaolo – Fiano di Avellino CampoRe 2017 – 19,50 euro

Calabria

Librandi – Val di Neto Gravello 2014 – 15,30 euro

Mancuso – Cirò Rosso Superiore Riserva 2015 – 13 euro

Basilicata

Casa vinicola D’Angelo – Aglianico del Vulture Caselle 2012 – 27 euro

Grifalco – Aglianico del Vulture Superiore Damaschito 2015 – 36 euro

Casa vinicola D’Angelo – Aglianico del Vulture Palmenti 2013 – 26 euro.

