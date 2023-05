Quanto costano davvero gli affitti in Italia? Queste cifre sono sorprendenti

Ormai i prezzi che aumentano hanno coinvolto a catena ogni aspetto della vita delle persone. Spesa alimentare, voli, vacanze, trasporti, carburante, mutui e persino affitti. Non c’è pace quasi per nessuno. Stavolta a puntare il dito contro i rincari sono gli studenti universitari, che stanno protestando contro gli affitti sempre più alti. Sono giorni che in molte città italiane gli studenti stanno manifestando allestendo persino tende davanti all’università. Il problema degli affitti per gli studenti è reale, infatti in molti sono costretti a pagare una stanza davvero cifre enormi per poter studiare lontano da casa. Si parla anche di un + 4%. Aumenti che oltretutto non trovano un equilibrio con la crescita delle buste paga.

Il problema degli affitti è reale

A Milano, ad esempio, la domanda di case supera l’offerta e ci sono almeno 20mila appartamenti sfitti. Nella città meneghina gli studenti stanno protestando davanti al Politecnico (e non solo) per i costi esorbitanti: anche 200 euro al metro quadro l’anno.

Vincenzo Albanese, presidente di Fimaa Milano, Lodi, Monza e Brianza e founder di idee Urbane, a Repubblica ha detto che i canoni di affitto sono cresciuti del 10 per cento.

A Roma ci sono 162mila case sfitte e rimettendole sul mercato si potrebbe aiutare a dare una casa a chi non riesce a trovarla. Non va meglio in altre città come Napoli, dove sono le giovani coppie a soffrire per le poche disponibilità economiche e l’impossibilità ad investire in città, e Bologna, dove i costi sono aumentati del 60% rispetto a cinque anni fa. A Firenze – come ha fatto sapere il sindacato inquilini della Cgil, almeno migliaia di famiglie cercano casa senza trovarla, gli affitti sono aumentati del 7,2% mentre a Torino c’è il problema per 20mila nuclei familiari che non sono abbastanza poveri per chiedere un alloggio all’Atc.

Rincari pesanti

Ma quanto costano davvero gli affitti in Italia? Sicuramente i prezzi sono aumentati molto a causa dell’inflazione. Per un appartamento si arriva a pagare più di 20 euro al metro quadro, che significa arrivare a mille euro al mese per un appartamento da 50 metri quadri. Guardando ai dati forniti da Immobiliare.it Insights e da Idealista, si nota che i prezzi sono in salita dell’1,3% su base mensile un pò ovunque e del 5,8% rispetto a un anno fa. Milano si conferma la città più cara, dove una casa costa 21,7 euro al metro quadro.

Non va meglio in città come Firenze e Bologna, dove costano 18,9 e 17,5 euro al metro quadro. A Roma e Venezia, rispettivamente 14,7 e 14,1 al metro quadro, a Padova 11,7 e Verona 11. Le città dove i prezzi sono più bassi risultano Caserta, Palermo e Genova (tra 7,6 e 8,1 euro al metro quadro).

Quanto costano davvero gli affitti in Italia? Cifre davvero folli

Ci sono poi alcune città dove gli aumenti sono risultati consistenti, come Firenze, Bologna, Bari e Venezia. Detto ciò, in sintesi, affittare una casa di 50 metri quadri a Milano può arrivare a costare 1.085 euro. A Firenze 945 euro, a Bologna 875 euro, a Roma 735 euro, a Venezia 705 euro a Napoli, 640 euro. Per una casa di 80 metri quadri a Milano si arriva a pagare 1.845 euro, a Roma 1.250 euro, a Firenze 1.607 e a Venezia 1.199.

Gli affitti nelle città sono aumentati a dismisura e gli studenti protestano davanti agli atenei. Ormai prendere una casa in affitto in alcune città è diventato impossibile e le cifre parlano parlano chiaro: a Milano si può arrivare a pagare più di mille euro al mese per una casa da 50 metri quadri e altrove le cifre sono di poco inferiori. Difficile in questo modo per le famiglie mantenere i figli lontano da casa per studiare.