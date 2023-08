Quanto costa vivere da soli? Ecco perché per i single abitare per conto proprio è difficile

Vivere da soli non è affatto semplice. Lo sanno bene quei giovani che vorrebbero lasciare la casa genitoriale per essere indipendenti ma i costi molto alti, non di rado, non permettono di poter vivere per conto proprio. Nonostante tutto in Italia c’è un vero e proprio esercito di persone che abitano da sole. Un conto vivere in coppia e dividersi le spese, un conto completamente soli e il costo diventa molto salato. Insomma, la vita da single non è proprio semplice. Secondo Moneyfarm, società di consulenza finanziaria indipendente, chi vive per conto proprio ogni mese spende 571 euro in più rispetto a chi vive in coppia. E non è poco.

Chi vive da single, spende mensilmente 1.796 euro

La società ha considerato 8,3 milioni di single in Italia, di cui fanno parte anche vedovi o separati. In particolare, la vita da single è più pesante al Nord-Ovest e al Centro dove vivono rispettivamente il 35,2% e il 35% del totale mentre al Sud il 29%.

Il 51% di chi vive da solo ha meno di 65 anni e il 40% di questi sono veri e propri single: 3.331.000 di persone che hanno scelto di vivere per conto proprio, di cui sotto i 45 anni l’11% sono uomini e il 6% donne mentre sopra i 65 anni sono più le donne che gli uomini. Moneyfarm ha quindi considerato la spesa di chi vive da solo confrontandola con quella delle coppie. Chi vive da single, spende mensilmente 1.796 euro con un minimo di 1.666 euro per gli over 65 e un massimo di 1.957 euro per chi ha tra i 35 e i 64 anni. Una coppia, invece, spende mensilmente 2.451 euro, quindi a testa sono 1.225 euro al mese. Di fatto chi vive solo spende 571 euro al mese in più rispetto alle coppie.

Solo per l’abitazione, chi abita da solo spende 338 euro in più al mese, mentre per i costi riferiti a mobili e altri servizi per la casa chi è solo spende il 66% in più. Già considerando queste due voci, le coppie spendono 530 euro mentre i single 904 euro. Si nota ancora di più l’abisso per quanto riguarda viaggi e vacanze o cene fuori. Anche fare la spesa è un salasso per chi vive solo. Mentre una coppia mediamente spende 236 euro a testa per la spesa, un single ne spende 304 perché il costo al chilo aumenta quando cala la quantità acquistata. È chiaro, quindi, che le quantità per single sono più care.

Quanto costa vivere da soli? Ecco perché per i single abitare per conto proprio è difficile

Infine, il portale ha calcolato quanto hanno potuto mettere da parte tre persone a 50 anni considerando l’età in cui sono andate a convivere. Ad esempio, chi va a convivere a 45 anni, a 50 anni avrà risparmiato 34.260 euro, chi va a convivere a 35 anni, 102.780 euro e chi va a convivere a 25 anni 171.300 euro. Insomma, almeno in Italia, la vita da single non è affatto semplice e i costi sono davvero molto elevati.

