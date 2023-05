Nelle ultime ore, si è parlato del possibile arrivo del Reddito d’infanzia e dell’Assegno di gioventù, due misure che hanno lo scopo di contrastare la denatalità e dare una mano alle famiglie con figli. In particolare, l’assegno di gioventù è un assegno di 250 euro che sarà dato alle famiglie con figli da 7 a 25 anni che continuano gli studi. Il reddito d’infanzia sarà, invece, riservato, alle famiglie con figli fino a 6 anni, con reddito fino a 90mila euro. Ma quanto costa un figlio solo nel primo anno di vita e quanto costa mantenerlo all’Università?

Solo nel primo anno di vita si possono spendere fino a 17 mila euro

Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, un figlio può costare da 7mila a 17mila euro con un aumento dei costi del 5% rispetto al 2021. Basti pensare che solo per latte e pappe, si spende fino al 7% in più rispetto allo scorso anno. Invece per un passeggino l’aumento è del 27%.

Aumenti anche per i pannolini, per cui annualmente si possono arrivare a spendere 547,50 ai 1.277,80 euro. A cui aggiungere il costo per il latte pappe, culle, passeggini, abiti e il costo delle visite mediche per le quali si spenderanno tra i 962,5 e i 1.781,6 euro.

Vien da se, che in un anno la spesa minima per mantenere un figlio nel primo anno di vita è di minimo 7 mila euro ma può arrivare anche a 17mila euro. Ecco perché molte famiglie ricorrono anche all’usato o agli acquisti online per risparmiare fino al 29%, acquistando online, e fino al 55% per chi opta per l’usato. L’Osservatorio ha però attestato che, nonostante i rincari, le famiglie non rinunciano alle feste in grande stile per il primo compleanno.

Quanto costa un figlio nel suo primo anno di vita e mantenerlo all’Università

Una festa del genere, il baby shower nella propria casa per 25 invitati, ha un costo medio di 826,90, prezzo che aumenta con l’aumentare degli invitati.

Se il primo anno del figlio è piuttosto caro, anche negli anni successivi mantenere un bambino non è certo economico. Soprattutto se da grande vuole frequentare l’università. Lo abbiamo visto di recente, quando gli studenti universitari hanno protestato contro il caro affitti delle stanze. Solo per le tasse universitarie, una famiglia deve sobbarcarsi da 600 e 3mila euro l’anno. Cifre che salgono se si sceglie di far studiare all’estero i propri figli. Certo, esistono le borse di studio e molti giovani si trovano anche un lavoretto per mantenersi.

In più molte università offrono anche agevolazioni finanziarie per gli studenti meritevoli. Alla tasse universitarie, bisogna aggiungere il prezzo degli affitti per gli studenti che studiano fuori e che spesso pagano proprio i genitori. Chi sceglie l’alloggio universitario dovrà pagare tra i 200 e 600 euro mensili per l’alloggio e da 300 a 800 euro per un stanza in appartamento. Non bisogna dimenticare il budget per il cibo, che varia enormemente, ma anche qui almeno 200-300 euro al mese sono da mettere in conto, così come sono da mettere in conto le spese per i libri, che possono costare anche 200 o 300 euro mensili.

Rissumendo