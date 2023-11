Tante famiglie si lamentano, a ragione, dell’inflazione, ma cosa dovrebbero dire allora i proprietari di cani e gatti? La domanda può sembrare provocatoria, ma fino a un certo punto. Da quanto emerge da una recente ricerca di Facile.it, ogni anno la spesa per mantenere un cane è di quasi 600 euro. Mentre si aggira intorno ai 400 euro quella per un gatto. Se di animali se ne possiedono due, la spesa annua è stimata tra 800 e 1.200 euro. Uno dei motivi per cui l’importo è così elevato è dovuto ai maxi rincari dell’ultimo periodo, ben oltre la percentuale dell’inflazione.

Caro vita cani e gatti: le voci che sono aumentate di più

Va detto, però, che nonostante tutto chi possiede animali domestici non rinuncia ad acquistare i prodotti preferiti dei propri amici a quattro zampe.

Secondo l’indagine pubblicata da Facile.it, 9 proprietari su 10 hanno confermato che la spesa alimentare è la voce ad essere cresciuta di più. A finire nel mirino dei padroni degli animali a quattro zampe sono le pappe e i croccantini. A tal proposito tempo fa avevamo visto quali erano i migliori cibi per gatti. L’altra voce di spesa di cui si lamentano maggiormente gli italiani è quella costituita dai costi del veterinario: secondo più della metà degli intervistati, le spese veterinarie sono quelle ad aver subito maggiori rincari appena dietro la spesa alimentare.

A sorpresa, tra cani e gatti, i proprietari che hanno registrato i rincari più elevati sono proprio quelli dei gatti. La percentuale si attesta al 64%, dunque quasi due italiani su tre. Il 91% dei di questi si è lamentato dei rincari che hanno colpito il cibo, mentre il 55% dei proprietari dei cani considera che l’incremento maggiore nell’ultimo periodo si sia registrato nelle spese veterinarie.

Quanto costa mantenere gatti e cani, i rincari pesano più dell’inflazione

Nonostante i rincari, la quasi totalità dei proprietari di cani e gatti non rinuncia ad acquistare il cibo preferito dai propri amici a quattro zampe.

Forse anche per questo motivo la questione relativa al caro vita degli animali domestici non viene presa in considerazione dalla politica e dai mass media, ma rimane il dato di come questi rincari pesino ancora di più dell’inflazione.

In fondo, i rincari per la spesa alimentare, bollette, carburante, mutui o affitti pesano tantissimo per le tasche degli italiani ed era facile immaginare che anche la voce animali domestici fosse tra quelle comprese nei rincari.

Riassumendo

– Facile.it ha commissionato un’indagine all’istituto di ricerca EMG Different per sondare il terreno tra le famiglie italiane che hanno uno o più animali domestici in casa.

– Da quanto emerge dalla ricerca, chiedendoci quanto costa mantenere gatti e cani, quasi il 90% dei proprietari di cani e gatti ha registrato un rincaro sulla spesa alimentare.

– La seconda voce che è aumentata maggiormente nell’ultimo periodo è stata quella relativa alla spesa veterinaria.

– A gravare maggiormente sul bilancio familiare sono i rincari per la spesa alimentare dei gatti.

– Nonostante i rincari, la maggior parte delle persone sceglie di passarci sopra e di continuare ad alimentare i propri animali domestici come sempre.