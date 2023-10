Quando ci sarà il cambio dell’ora di ottobre 2023, sarà l’ultimo?

Le giornate si stanno accorciando e la mattina fa giorno più tardi per cui in molti si stanno già chiedendo quando ci sarà il cambio dell’ora. Quest’ultima, come tutti sapranno, è una pratica che serve a spostare temporaneamente in avanti o indietro di un’ora le lancette dei propri orologi. Lo si fa solitamente per sfruttare al meglio la luce naturale del giorno durante le diverse stagioni . Il principale obiettivo, soprattutto con il cambio di ora da solare a legale, è quello di risparmiare energia elettrica che è particolarmente importante in un contesto di crescente preoccupazione per il cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni di carbonio.

Ma qual è la data esatta in cui ci sarà il cambio dell’ora ad ottobre 2023, sarà l’ultima volta?

Come tutti sapranno il cambio dell’ora da solare a legale è stato introdotto per una questione di risparmio energetico. Anche i dati Terna, la società di distribuzione dell’energia elettrica, hanno comunicato che grazie all’introduzione di quest’ultima dal 2004 al 2022 c’è stato un risparmio di circa 2 miliardi di euro e di 10,9 miliardi di kilowattora.

Proprio per questo su Change.org è stata lanciata una petizione per chiedere di abolire l’ora solare a favore della legale che ha raccolto molte firme. Nessuna decisione, però, è stata presa in merito.

Ricordiamo inoltre che nel 2018 anche la Commissione europea ha presentato una proposta per abolire il cambio di ora mediante una consultazione pubblica. Votarono 4,6 milioni di persone che decisero di mettere la parola fine a tale pratica. La proposta fu poi approvata dal Parlamento europeo nella prima metà del 2019 ma ad oggi ancora ci si chiede “quando cambierà l’ora?”.

Per la Commissione Ue dovrebbero essere i singoli paesi dell’Unione a decidere: nel rispetto, però, del principio di sussidiarietà. Non è escluso che la proposta dello stop del cambio dell’ora torni all’ordine del giorno con la nuova presidenza del Consiglio a seguito delle prossime elezioni europee 2024. Se così fosse, la fine potrebbe esserci nel 2025.

La stagione autunnale è entrata nel vivo e con essa ci sarà anche il cambio dell’ora da legale a solare. Ciò accadrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023 alle ore 3 per cui i propri orologi si dovranno spostare un’ora indietro. Si recupererà, quindi, il sonno perso con l’ora legale, al mattino farà giorno prima e la sera arriverà con un’ora di anticipo. Quest’orario durerà poi fino a marzo 2024.

In merito alla salute, il cambio dell’ora potrebbe causare dei problemi relativi al sonno. Inoltre potrebbero esserci degli effetti collaterali come maggiore stanchezza e cefalea nonché malumore, irritabilità e affaticamento che dureranno però solo qualche settimana. Per gli esperti, almeno tre giorni prima della modifica dell’orario, si dovrebbero quindi iniziare a modificare le proprie abitudini andando, ad esempio, a dormire 15 minuti prima ogni notte. Inoltre, dato che la vitamina D è molto correlata all’umore, si dovrebbero sfruttare al massimo i momenti della giornata nei quali c’è il sole. Infine, si dovrebbe continuare a effettuare attività fisica con regolarità in quanto essa favorisce il rilascio delle endorfine.

Riassumendo…

1. La mattina fa giorno più tardi e le giornate si stanno accorciando

2. Ci si chiede, quindi, quando ci sarà il cambio di ora da legale a solare

3. La data è la notte tra il 28 e il 29 ottobre 2023 quando le lancette degli orologi dovranno essere portate un’ora indietro

4. In merito alla proposta di abolizione del cambio, ancora nulla è certo.

