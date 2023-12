Ecco una nuova classifica che desterà senza dubbio la curiosità degli italiani. Stiamo parlando delle città dove si vive meglio per la qualità della vita. Si tratta di uno studio annuale che viene effettuato da Il Sole 24 ore e che svela quello che è l’andamento delle province del nostro paese. Scopriamo quali sono le città meglio posizionate.

Dalla prima all’ultima

Saranno contenti i cittadini di Udine, visto che quest’anno al primo posto tra le città dove si vive meglio in Italia per la qualità della vita, c’è proprio Udine.

La città friulana si guadagna quindi il primato di questa 34esima edizione dello studio. Sul podio, rispettivamente seconda e terza anche Bologna e Trento. Diamo uno sguardo più da vicino alle altre posizioni della classifica. Al decimo posto abbiamo infatti Verona, che era entrata nella top 10 anche nel 2020 e nel 2021. Monza e Brianza coprono la nona posizione. A pesare maggiormente per il buon risultato ottenuto sono i prezzi della spesa per famiglie, i quali sembrano aver raggiunto parametri tra i migliori in Italia. Numeri positivi anche per quanto riguarda i. All’ottavo posto abbiamo invece Milano.

Il capoluogo lombardo è stabile rispetto alla posizione ottenuta lo scorso anno e rimane prima per quanto riguarda la categoria Affari e Lavoro. Modena arriva al settimo posto. Mentre al sesto posto c’è Firenze, dopo aver occupato il podio nel 2022. Ad aver fatto perdere tre posizioni al capoluogo toscano sono stati i dati relativi al crescente numero di furti registrati in città nell’ultimo anno. A pesare anche i nuovi canoni di locazione, per certi versi troppo alti rispetto alla media nazionale. Bergamo occupa invece la quinta posizione. Si tratta di una new entry importante visto che la città lombarda mancava dalla top 10 dal lontano 1990.

Qualità della vita 2023, le città dove si vive meglio

Siamo a un passo dal podio, ma prima di concentrarci sulle principali tre città italiane per qualità della vita, scopriamo che al quarto posto si posiziona Aosta.

Ma eccoci finalmente al podio. Non è la prima volta che ci concentriamo su queste interessanti classifiche, e scommettiamo che la curiosità da parte dei lettori è sempre alta quando si tratta di mettere in lista alcune categorie del nostro quotidiano. Ad esempio, particolarmente interessante di recente è stata la classifica dedicata alle migliori stazioni ferroviarie d’Europa , con Napoli che è stata l’unica italiana ad entrare tra le prime 10. Ma ora spazio al podio: Terza Trento, seconda Bologna e prima, come detto, Udine. Scala ben 11 posizioni, visto che lo scorso anno era rimasta fuori dalla top ten per poco.

Alcuni indicatori le hanno fatto fare questo importante balzo, come ad esempio la qualità della vita delle donne e dei bambini. La città ha infatti il record di palestre, piscine e centri di benessere. Anche il parametro della giustizia e della sicurezza ha dato buon risultati. Mancano nella top ten naturalmente tantissime città, ma stupiscono probabilmente più di tutti le assenze di Trieste e Bolzano, solitamente sempre presenti nelle zone alte della classifica. Per quanto riguarda invece le grandi città del pese, Roma è 35esima, Venezia 34esima e Torino 36esima. Genova finisce addirittura in 47esima posizione. La situazione del mezzogiorno è poi terribile, come Cagliari che è l’unica città ad occupare una posizione decente, 23esima. L’ultima della classifica, ossia 107esima, è invece Foggia.

