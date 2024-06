Il campionato europeo è ormai entrato nel vivo, ma non è nostra intenzione parlare delle partite di Euro 2024, bensì concentrarci sui portafogli dei grandi protagonisti di questo evento sportivo. Andremo quindi a scoprire quali sono i giocatori che vantano le valutazioni più alte, ossia quanti milioni costano, e scopriremo di conseguenza quali sono le nazionali più ricche, ossia quelle che hanno le rose più costose mettendo insieme il costo dei vari protagonisti. Inoltre, vedremo un’interessante top 11 che sta circolando sul web, quella relativa alla squadra più costosa da comporre mettendo appunto insieme i campioni in base alle loro attuali valutazioni ruolo per ruolo.

Il calciatori più ricchi dell’evento

Partiamo proprio da questa simpatica top 11, ossia la formazione con i calciatori che hanno le valutazioni più alte oggi. Naturalmente, si è tenuto conto del ruolo, così da mettere in campo una formazione credibile. Ad esempio, se ci sono due portieri che hanno un valore molto alto, se ne è scelto soltanto uno, in modo da lasciare spazio poi agli altri ruoli da coprire per le altre posizioni del campo. Vediamo quindi che in porta ci finisce Diego Costa del Portogallo, seguito dal compagno di nazionale Ruben Dias al centro della difesa. Al suo fianco abbiamo invece il centrale francese Saliba, mentre terzino sinistro c’è Gvardiol della Croazia. Terzino destro c’è invece l’inglese A. Arnold. I due mediani sono l’inglese Rice e lo spagnolo Rodri. Esterno sinistro d’attacco abbiamo il portoghese Leao, mentre a destra troviamo l’inglese Foden. Sulla trequarti un altro inglese, il madridista Belligham, mentre in attacco il francese Mbappe.

Nemmeno un italiano quindi in questa top eleven, mentre l’unico giocatore che milita in Serie A è il rossonero Leao. Si parla del valore di mercato dei giocatori anche nella successiva classifica. Dungue, dopo aver visto quanto guadagnano i campioni dell’Italia, ecco altre interessanti statistiche su Euro 2024.

Euro 2024, le nazionali più ricche

Al primo posto abbiamo Mbappe e Bellingham, dalla prossima stagione compagni di squadra nel Real Madrid. Il valore dei due super campioni oggi è didi euro. Stiamo parlando quindi di una cifra davvero mostruosa e secondo gli appassionati saranno proprio loro due alla fine a giocarsi la finale (sorteggi permettendo).

La carrellata con il top 11 di Euro 2024 prosegue con le altre posizioni. Dopo i due assi sopra citati ci sono Foden a 150 milioni e Rice a 120 milioni. Il fuoriclasse portoghese del Milan invece vale 90 milioni, mentre il primo azzurro per valore di mercato attualmente è Barella, che vale 80 milioni di euro. l’interista però non finisce nella lista, poiché come detto si è scelto di farla tenendo conto dei ruoli, quindi ci sono altri centrocampisti più costosi di lui e l’interista Barella non poteva certo finire in difesa, in attacco o addirittura in porta. Ma veniamo finalmente alle nazionali più ricche, considerando che la più povera di tutte è la Romania, il cui costi complessivo è di soli 92,13 milioni di euro:

Inghilterrra 1,52 miliardi Francia 1,23 mld Portogallo 1,05 mld Spagna 965,5 mln Germania 831 mln Olanda 815 mln Italia 705,5 mln Belgio 584,5 mln Danimarca 415,5 mln Ucraina 379 mln

All’Inghilterra quindi il primo posto, seguita dalla Francia, mentre il Portogallo completa il podio. L’Italia è solo settima, dietro ad altre big come Germania, Spagna e Olanda.

I punti chiave…