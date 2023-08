Oramai nel nostro paese le condizioni climatiche stanno condizionando sempre di più la vita di tutti. Si passa infatti da picchi di caldo estremo a piogge intense e nubifragi che di recente hanno devastato l’Emilia Romagna. I più curiosi, quindi, si chiedono quali sono le città italiane con il miglior clima.

Poter contare di condizioni atmosferiche buone è importante per diverse ragioni. In primis, per il proprio benessere fisico e mentale e poi per la salute. Temperature moderate (senza troppi sbalzi), infatti, possono ridurre i rischi di problemi come ipotermia o ipertermia. In più, una buona esposizione al sole può anche favorire la produzione di vitamina D nel corpo. Un buon clima, poi, è fondamentale per l’agricoltura e per la produzione alimentare. Se ci sono, infatti, lunghi periodi di siccità o forti piogge, può esserci, come abbiamo sempre visto in Emilia Romagna, un impatto negativo sulla produzione agricola e sulla sicurezza alimentare.

Detto ciò, quali sono le città italiane che hanno il clima migliore?

L’indagine

La risposta alla domanda “quali sono le città italiane con il clima migliore” arriva dall’Ivc che è l’indice di vivibilità climatica. Quest’ultimo è stato realizzato dai meteorologi di Meteo.it in collaborazione con Ilcorriere. I dati, invece, sono arrivati dalla banca dati dell’ECMWF che è il Centro Meteo Europeo nonché dagli aeroporti e riguardano gli ultimi dodici anni.

L’obiettivo della ricerca è stato quello di capire dove ci sono le condizioni ottimali e di benessere e in quali luoghi quelle di stress e di disagio causato dai fattori climatici.

Purtroppo, per colpa dei cambiamenti climatici, le previsioni per il futuro sono tutt’altro che buone.

Se non si farà qualcosa adesso, infatti, i rischi saranno molteplici. Tra questi, c’è l’aumento del livello del mare. Il riscaldamento globale, infatti, provoca il disgelo delle calotte polari e dei ghiacci con conseguente aumento del livello del mare. Sono ovviamente le città costiere quelle più vulnerabili come Venezia.

E poi, il cambio climatico intensifica gli eventi meteorologici estremi. In merito a ciò, ricordiamo nuovamente quanto accaduto in Emilia Romagna. Le conseguenze sono danni alle infrastrutture, interruzioni di servizi essenziali, perdite economiche per non parlare delle minacce alla sicurezza delle persone.

Quali sono le città italiane con il miglior clima?

Dall’analisi di Meteo.it e Ilcorriere si evince che per quanto concerne il 2022, tra le città italiane con il clima migliore c’è Macerata nelle Marche. Seguono Savona e Matera.

Gli indici utilizzati sono stati in tutto quattordici. Esattamente le piogge, anche quelle estreme e le intense, le ondate di calore, la nuvolosità di giorno, le notti di calura massima (tropicali) e la nebbia. Inoltre la brezza estiva, l’umidità, l’escursione termica e i giorni freddi. Infine la temperatura media, il sole, la siccità e le raffiche di vento.

In fondo alla classifica ci sono invece Cagliari, Nuoro e Olbia in Sardegna nonché Catania e Caltanissetta. Quest’ultima è addirittura all’ultimo posto. Male anche alcune città del Nord come Cremona, Piacenza, Novara, Vercelli e Forlì. Come spiega l’analisi, per le due isole si devono considerare le ondate di calore estreme avute correlate da episodi di forti piogge con la conseguenza di alluvioni. Tra le grandi città, invece, sicuramente la migliore è Napoli mentre migliorano Roma e Milano. Peggiorano invece Bologna e Torino.

Riassumendo…

1. Le condizioni climatiche stanno condizionando sempre più la vita delle persone

2. Ecco allora quali sono le città italiane con il miglior clima (2022) secondo l’analisi de Ilcorriere e di Meteo.it

3. Macerata è la migliore seguita da Savona e Matera.

