Quali sono i migliori bar d’Italia? Ce lo dice Gambero Rosso 2021

Gambero Rosso 2021, attraverso il Premio Illy Bar, ha premiato i migliori bar d’Italia. Nella giuria anche Laura Mantovano, direttore editoriale Gambero Rosso, e Violante Avogadro di Illycaffè, azienda specializzata nella produzione di caffè dal 1933.

Migliori bar d’Italia, la lista di Gambero Rosso: Tre Chicchi e Tre Tazzine 2022

Ecco i migliori bar d’Italia che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento Tre Chicchi e Tre Tazzine per il 2022.

Sicilia

Sciampagna – Marineo (provincia di Palermo)

Caffè Sicilia – Noto (provincia di Siracusa)

Antico Caffè Spinnato – Palermo

Puglia

300mila Lounge – Lecce

Campania

Sal De Riso Costa d’Amalfi – Minori (provincia di Salerno)

Abruzzo

Caprice – Pescara

Lazio

Spazio Bar e Cucina – Roma

Umbria

CM Centumbrie – Magione (provincia di Perugia) NEW ENTRY

Marche

Picchio – Loreto (provincia di Ancona)

Toscana

Tuttobene – Campi Bisenzio (provincia di Firenze)

Gilli – Firenze

Paszkowski – Firenze

Emilia-Romagna

Gino Fabbri Pasticcere – Bologna

Staccoli Caffè – Cattolica (provincia di Rimini)

Bar Roma – Novellara (provincia di Reggio Emilia)

Dolce Salato – Piano (provincia di Bologna

Nuova Pasticceria Lady – San Secondo Parmense (provincia di Parma)

Friuli Venezia Giulia

Caffetteria Torinese – Palmanova (provincia di Udine)

Caffè Vatta – Trieste

Veneto

Olivieri 1882 – Arzignano (provincia di Vicenza)

Il Chiosco – Lonigo (provincia di Vicenza)

Biasetto – Padova

Amo – Venezia

Gran Caffè Quadri – Venezia

Lombardia

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo (provincia di Bergamo)

Sirani – Bagnolo Mella (provincia di Brescia)

Caffè Cavour 1880 – Bergamo NEW ENTRY

Bedussi – Brescia

In Croissanteria Lab – Carobbio degli Angeli (provincia di Bergamo)

Colzani – Cassago Brianza (provincia di Lecco)

Pasticceria Sartori – Erba (provincia di Como)

Pasticceria Roberto – Erbusco (provincia di Brescia)

L’Ile Douce – Milano NEW ENTRY

Pavé – Milano

Marelet – Treviglio (provincia di Bergamo)

Morlacchi – Zanica (provincia di Bergamo

Liguria

Douce – Genova

Murena Suite – Genova

Piemonte

Canterino – Biella

Converso – Bra (provincia di Cuneo)

Baratti & Milano – Torino

Caffè Mulassano – Torino

Bar Zucca – Torino.

