La ricerca del lavoro è un qualcosa che non finisce mai, sia per chi ha già una occupazione, e sia per chi è in cerca del suo primo impiego. E il posto pubblico, che per molti giovani ha perso appeal, resta comunque una garanzia in tempi di instabilità. Scoprire quali sono i concorsi più facili da superare, indipendentemente dal proprio titolo di studio, può essere quindi un approccio diretto e immediato al fine di ottenere un buon lavoro, affidabile e ben retribuito.

Solitamente, infatti, quando si tratta di test di selezione, si parla di lavoro presso la pubblica amministrazione, ed è infatti proprio questo il significato del termine “concorso pubblico”.

I concorsi più facili da superare però non sono sempre e necessariamente anche quelli che attribuiscono con maggiore certezza il posto fisso. Un test di selezione considerato più semplice implica anche che saranno in più persone a superarlo, e quindi la concorrenza in graduatoria sarà più difficile da battere. Insomma, come in tutte le cose, ci sono i pro e i contro.

La dura lotta per il lavoro

Purtroppo, non viviamo in un Paese come la Norvegia, dove lo Stato cerca i cittadini uno per uno e gli propone diverse offerte lavorative. In Italia le cose sono ben diverse e spesso si è costretti ad accettare quel che capita, nella speranza che poi arriverà qualcosa di meglio in futuro. In questo senso, i concorsi diventano quasi un investimento, nel senso che ci si prepara per entrare in graduatoria e attendere che poi un giorno verrai chiamato e potrai quindi migliorare la tua posizione professionale. Di recente abbiamo parlato delle assunzioni statali senza concorso, si tratta cioè di assunzioni operata da aziende di cui lo stato è interessato attraverso una quota di partecipazione.

Grandi società come Enel e Poste Italiane, giusto per fare un esempio, infatti, spesso reclutano nuovo personale senza presentare bandi di concorso.

Quali sono i concorsi più facili da superare con o senza laurea

In questo caso, però, come dicevamo, ci vogliamo occupare di concorsi facili, quindi quelle selezioni che non si presentano come un incubo e a che si possono quindi affrontare più facilmente e senza dover impiegare troppo tempo sui libri a studiare per prepararsi ai test. Ma quali sono quindi i concorsi più facili da superare? Premesso che in realtà test completamente esenti da insidie e difficoltà non ve ne sono, è vero che il concorso pero addetto alla sicurezza stradale è notoriamente considerato tra i più facili in Italia.

Gli ausiliari del traffico, anche noti come addetti alla sicurezza stradale, sono delle figure facenti parte del Corpo della Polizia Municipale e sono quindi dipendenti del Comune. Si occupano di rilevare le infrazioni riscontrate durante il parcheggio delle vetture su strada, come ad esempio la sosta vietata. Possono agire sul territorio comunale di appartenenza. Per partecipare al bando è sufficiente essere in possesso del diploma di scuola superiore e frequentare un breve corso di formazione. Quello per diventare assistente amministrativo presso le amministrazioni locali è un altro concorso pubblico considerato facile. Anche in questo caso basta il diploma e il test consiste in una serie di domande a quiz.

C’è poi l’assistente di studio per le scuole superiori. A differenza di quanto si possa pensare, non è richiesta la laurea, ma basta avere esperienza pregressa nell’assistenza agli studenti (o all’insegnamento) per partecipare al bando. Certo, parlare di facilità in questo ultimo caso è forse opinabile, ma del resto è essenzialmente facile quel che si conosce bene. Se l’argomento è di nostra conoscenza, anche un esame sulla metafisica secondo Heidegger può essere affrontato con scioltezza. Una adeguata preparazione è quindi sempre richiesta al candidato ideale.

Rimanere aggiornati è fondamentale

Aggiornarsi sui concorsi pubblici in uscita è fondamentale se non si vuole correre il rischio di farsi scappare qualche importante opportunità. I bandi sono sempre pubblicati sulle Gazzette ufficiali e sul sito della Pubblica Amministrazione. Qui sarà inoltre possibile effettuare delle ricerche mirate, a fine di scoprire se ci sono selezioni aperte in ambiti di nostra competenza o di nostro maggiore interesse. Per scegliere i concorsi più facili è fondamentale leggere attentamente i requisiti, al fine di capire innanzitutto se possiamo accedervi, ma anche se è richiesta una particolare capacità pregressa. Insomma, la prima tappa per facilitare il nostro percorso durante la selezione, è quella di scegliere con cura e attenzione massima il bando a cui vogliamo partecipare.

