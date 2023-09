Promozione Xiaomi, bonus da 150 euro con i nuovi modelli

Di recente la casa cinese ha presentato due nuovi smartphone, ma la promozione Xiaomi prosegue con un’iniziativa davvero interessante per la sua convenienza. Per chi acquista i nuovi Xiaomi 13T e 13T Pro c’è in regalo un Redmi Pad SE. E inoltre offerto un bonus permuta che può arrivare fino a 150 euro. Vediamo nel dettaglio come funziona tale iniziativa.

Due nuovi modelli, prezzi e caratteristiche

Partiamo dal modello base. Il nuovo Xiaomi 13T ha uno schermo da 6.67 pollici, processore Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm), storage da 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, comparto fotografico con sensori 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.28″, 1.22um, PDAF, OIS. Il prezzo parte da 699,90 euro. Decisamente più interessante invece il modello Pro che presenta display AMOLED CrystalRes 20:9 da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+. SoC MediaTek Dimensity 9200+ a 4 nm con GPU ARM Immortalis-G715. Disponibile con RAM da 12 e 16 GB. tripla fotocamera posteriore con Leica VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH: sensore principale da 50 MP. La fotocamera frontale è invece da 20 MP.

Xiaomi 13T Pro 12-256 GB da 799,90 euro

Xiaomi 13T Pro 12-512 GB da 899,90 euro

Xiaomi 13T Pro 16 GB – 1 TB da 999,90 euro

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida. Il sistema operativo è per entrambi Android 13 con interfaccia MIUI 14. Per quanto riguarda i prezzi, ecco le diverse configurazioni:

Particolarmente interessante la collaborazione con Leica per le lenti del comparto fotografico. A tal proposito, ha parlato Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia:

“La Serie Xiaomi 13 ha portato l’esperienza Leica per la prima volta sui nostri smartphone e, proprio attraverso questa famiglia di prodotti, siamo riusciti a dimostrare al pubblico il valore tangibile di questa collaborazione. Oggi Xiaomi 13T Series, nel pieno rispetto della tradizione della Serie T, rende l’esperienza Leica più accessibile, senza trascurare l’esperienza di utilizzo di livello flagship. Questo è proprio ciò che ci si deve aspettare ogni anno dalla Serie T“.

Promozione Xiaomi, come ottenere il bonus e il regalo?

Si fa particolarmente interessante il lancio dei due nuovi modelli anche perché, oltre alle importanti caratteristiche due due smartphone, ci sono agevolazioni non da poco. Innanzitutto, il bundle fino al 31 ottobre di quest’anno prevede in regalo il Redmi Pad SE. Stiamo parlando di un tablet di recente uscita dal valore commerciale di circa 220 euro. Il device in questione ha un display LCD da 11 pollici a risoluzione 1920 x 1200 con refresh rate di 90 Hz. Il processore è Qualcomm Snapdragon 680, coadiuvato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Batteria da 8000 mAh. Ma non è tutto, poiché la promozione Xiaomi prevede anche un bonus permuta che può arrivare fino a 150 euro.

Le istruzioni per ottenere tale bonus sono presenti sul sito ufficiale mi.com. Qui sarà possibile scoprire come fare per dare in permuta il nostro smartphone e ricevere uno sconto che va da 100 a 150 euro (a seconda del modello scelto, quello Pro offre il bonus più alto). Insomma, non avranno le caratteristiche degli smartphone Samsung per le forze armate, ma il colosso cinese sembra davvero aver pensato a tutto pur di fare grandi numeri con i nuovi modelli presentati. E scommettiamo che anche questa volta le vendite andranno alla grande.

