Prime Video contro Netflix, così Amazon prende in giro la scelta del rivali

La notizia del blocco della condivisione degli account da parte di Netflix è diventata virale, ma anche il meme di Prime Video che prende in giro i competitor non è da meno. Per chi se lo fosse perso, ecco cosa la piattaforma di Amazon ha escogitato per farsi beffe dei rivali.

Stop alla condivisione

Prima di conoscere il simpatico meme escogitato da Prime Video contro Netflix, facciamo un passo indietro e vediamo cosa precisamente ha fatto Netflix per suscitare le ire dei suoi abbonati. In pratica, ora anche chi paga l’abbonamento pieno, che costa la modica somma di 17,99 euro, al fine di vedere quattro contenuti su dispositivi diversi in contemporanea, avrà delle pesanti limitazioni. La decisione è infatti quella di consentire tale visione solo a i dispositivi collegati a un unico nucleo domestico. In pratica, si potrà continuare a vedere i programmi del catalogo solo se si fa parte dello stesso tetto dell’utente principale.

La notizia era nell’aria da tempo, e molti erano scettici in merito. Ma alla fine davvero Netflix ha deciso di farsi questo autogol e limitare la condivisione libera del proprio account. Chi vorrà quindi condividere il proprio abbonamento con un amico o un parente che vive altrove, dovrà pagare 4,99 euro in più e sarà identificato come utente extra. Naturalmente la cosa ha scatenato le proteste degli utenti, e non sono mancate le disdette immediate. Che le politiche di Netflix siano discutibili in termini di fatturato, lo sappiamo ormai da anni, ma forse mai come questa volta l’azienda rischia davvero di finire in rosso e optare per la chiusura forzata.

C’è chi si diverte

Naturalmente, la cosa non può che far piacere alla concorrenza.

Prime Video vs Netflix

Su tutti èPrime Video che ha colto la palla al balzo e ha deciso di prendere bonariamente in giro i rivali. Ed eccoci quindi al meme che sta diventando virale sul web. Nell’immagine postata su Twitter dalla versione UK della piattaforma si vede la schermata degli account. In alto la domanda: “” e in basso si vedono 6 account ai quali viene dato un nome: Nel primo account c’è scritto Eweryone, nel secondo Who, nel terzo Hai, nel quarto Our, nel quinto Password, e nel sesto e ultimo c’è un cuoricino. Mettendo insieme tutti gli account e traducendoli in italiano si ha la seguente risposta: “Chiunque abbia la password”.

Semplicemente geniale, dunque, la risposta di Amazon alla scelta di Netflix. Se questi ultimi infatti hanno deciso di interrompere la condivisione libera per risolvere i propri problemi di fatturato, i rivali continuano a perseguire la loro politica di condivisione senza limiti. Ed è ironico pensare che proprio Netflix nel 2017 lanciava il suo motto con la frase: “L’amore è condividere una password”. Ricordiamo che al momento questa politica è stata lanciata solo da Netflix. Anche Disney+ infatti sta continuando a lasciare piena libertà ai suoi abbonati, permettendo loro di condividere l’account senza limitazioni. E pensare che Netflix costa anche il doppio rispetto ai due principali rivali, i quali invece non chiedono alcun aumento di prezzo per permettere la visione in contemporanea di più contenuti.

Riassumendo…