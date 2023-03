La primavera è dietro l’angolo: ecco quali sono le fioriture più belle d’Europa

“È primavera, svegliatevi bambine. Alle cascine, messere Aprile fa il rubacuor. E a tarda sera, madonne fiorentine. Quanti ricordi diventeranno i prati in fior” recitava una nota canzone popolare interpretata anche da Claudio Villa.

E quando si ascolta questo brano non si può fare altro che pensare alla primavera e alle sue fioriture più belle. Tale stagione offre infatti uno spettacolo della natura meraviglioso, è un tripudio di colori e di profumi inebrianti.

Quali sono allora gli spettacoli più belli d’Europa?

Gli spettacoli più belli d’Europa

Tra le fioriture più belle d’Europa c’è sicuramente quella della scilla silvestre su tutto il territorio italiano, soprattutto sulle Dolomiti. Questo fiore si trova, infatti, in luoghi abbastanza freschi come i boschi o le praterie di montagna ed è di colore blu a forma di stella. Si può godere del suo spettacolo già all’inizio della primavera: peccato che la pianta, però, sia da considerarsi velenosa.

Bisogna attendere invece il mese di maggio per godere della pianta di jacaranda in fiore, soprattutto a Lisbona dove se ne trovano molte nelle principali strade cittadine. Questa pianta fiorisce nella tarda primavera ma è possibile che vi sia una nuova fioritura anche in autunno. Essa produce dei grappoli formati da tanti fiori a forma tubolare che sono lunghi circa cinque centimetri e sono di colore violetto.

All’oasi Zegna in Piemonte, invece, si può godere in primavera della conca dei rododendri. In tale periodo, infatti, chi vuole praticare trekking o semplicemente stare a contatto con la natura potrà godere della fantastica fioritura di questa pianta che tingerà di bianco, rosso, rosa e fucsia gran parte della superficie.

E gli altri?

In Europa sono molte le fioriture che sarebbe bello vedere almeno una volta nella vita e tra le più belle c’è sicuramente quella dei tulipani a Keukenhof in Olanda.

È sicuramente la più famosa, quella che conoscono tutti ma nessuno sa che ogni anno sono ben 7 milioni i tulipani multicolore di ottocento specie diverse che sbocciano.

A maggio, in Spagna ed esattamente in Estremadura si può invece assistere alla fioritura dei ciliegi con i loro bellissimi fiori bianchi e rosa. Lo spettacolo più bello si trova sicuramente a valle del Jerte.

Le isole Azzorre (Portogallo) a marzo si riempiono invece di ortensie di tutte le sfumature: dal bianco al rosa e dal blu al viola.

Chiudiamo con la valle delle rose in Bulgaria, esattamente tra Karlovo e Kazanlak. Il periodo di massima fioritura di questi fiori è tra la fine di maggio e la prima metà di giugno ed è così importante che si celebrano delle feste in onore delle rose. La leggenda racconta che queste ultime vennero portate per la prima volta in questo luogo dalla Persia dai soldati di Alessandro Magno. Gli studiosi, invece, ritengono che esse provengano dalla Tunisia e vennero introdotte nel 1400. Oggi, in ogni caso, l’olio di rose bulgaro è molto apprezzato al mondo e costituisce una forma di reddito per l’economia del luogo.

