Prezzi del pane folli fino a 12 euro al chilo: la stangata è servita in molte città italiane

Il pane non è mai stato così caro. E’ vero che è uno di quegli alimenti che non possono proprio mancare nelle nostre tavole ma con i prezzi raggiunti a causa dell’inflazione e i costi delle materie prime, rischia di diventare un lusso, proprio come tanti altri prodotti alimentari. Basta fare un giro nei panifici per notare i prezzi che non di rado portano il consumatore a rinunciare ad acquistarlo in grosse quantità, come magari avveniva una volta. Ma quanto costa il pane in questo momento storico?

Prezzi del pane folli fino a 12 euro al chilo, ecco le città in cui costa di più

Si trova anche a 9, 12 euro al chilo. Un prezzo raddoppiato se non triplicato in alcuni casi. Visto che in passato la media era di 2 euro al chilo ma anche 5 o 6 euro in base al tipo di pane. Come è successo anche con il latte, che ugualmente ha subito rincari esorbitanti, e non parliamo della pasta, anche il pane ha raggiunto prezzi elevati e per gli italiani fare la spesa è sempre più esoso.

Si punta alla qualità

Secondo Assoutenti , alcune città sono anche più costose rispetto ad altre. La più cara in assoluto è Bolzano, dove il pane costa una media di 6,21 euro al chilo. Mentre a Napoli il costo del pane è di 2,18 euro al chilo. Prezzi alti anche a Venezia e Ferrara. Poi ci sono anche casi limite – ad esempio panifici di prestigio di alcune città dove una pagnotta può costare anche 12 euro al chilo. In sostanza si paga anche il nome o la location del punto vendita ma fatto sta che il prezzo rimane altissimo.

In altri casi, i prezzi altissimi non sono conseguenza del nome ma delle materie prime o dell’aggiunta di alcuni ingredienti come olive, uvetta, noci che fanno lievitare il prezzo anche fino a 14 euro al chilo.

Nonostante la crisi, l’inflazione, i prezzi alti e il potere di acquisto delle famiglie che cala, il proliferare di queste panetterie artigianali, dove poter acquistare pane particolare e ovviamente a prezzo più alto, fa capire che gli italiani non vogliono rinunciare a del buon pane fresco da portare sulla tavola. E pur di avere un ottimo prodotto, sono pronti a spendere qualcosa in più.

Tornando al prezzo del pane nelle varie città, come dicevamo, la più cara è Bolzano seguita da Venezia e Ferrara. Dove il pane costa mediamente 5,91 euro al chilo e 4,89 euro al chilo. Ci sono poi Treviso e Bologna, rispettivamente con 5,08 euro al chilo e 4,96 euro al chilo. In alcune città come Napoli, Benevento e Perugia, invece, costa meno: da 2,18 euro al chilo nella città campana, 2,45 euro a Benevento e 2,51 euro a Perugia. Prezzi moderati anche a Terni e Siena.