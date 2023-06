Con il ponte del 2 giugno ha avuto ufficialmente inizio la stagione estiva. Dopo due mesi caratterizzati dal maltempo e dalla tragica alluvione in Emilia-Romagna, gli italiani si preparano a dare il benvenuto all’estate 2023. Purtroppo però non ci sono buone notizie, soprattutto per quanti hanno scelto o sceglieranno gli stabilimenti balneari. Secondo infatti quanto certificano i dati dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, i servizi di ombrelloni e sdraio subiranno un rincaro significativo. La colpa è dell’inflazione, che farà lievitare i costi rispetto alla passata stagione, quando nel Bel Paese si registrò un inedito calo dei prezzi post-pandemia.

I prezzi di ombrelloni e sdraio in aumento rispetto all’ultima estate

L’aumento complessivo dei prezzi di ombrelloni e sdraio è stimato attorno all’11%. Si tratta di un valore medio, in quanto il costo dello sdraio è cresciuto del 42%, mentre quello dell’ombrellone del 16%. Se i prezzi dei servizi sdraio e ombrellone salgono in maniera vertiginosa, lo stesso non si può dire per gli abbonamenti.

Come spender meno sui prezzi di ombrelloni e sdraio

A sottolinearlo sono sempre i dati dell‘Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui i prezzi medi degli abbonamenti alla stagione balneare sono in calo. Da un lato dunque una cattiva notizia, in particolare per quanto riguarda il rincaro del servizio sdraio. Dall’altra parte una magra consolazione per la diminuzione dei prezzi degli abbonamenti alla stagione balneare.

Non tutto è perduto. O almeno, così sembrerebbe. Esistono infatti delle app che consentono di risparmiare qualcosa sulle attrezzature come ombrelloni e sdraio. Si va dalle app di prenotazione a quelle impiegate per la condivisione delle attrezzature. A partire dalla stagione estiva 2023 arrivano anche nuovi servizi.

Prezzi ombrelloni e sdraio: quanto costa andare in spiaggia durante l’estate 2023

La maggior parte di essi è strettamente legato alla cura della propria persona e al benessere. Ecco perché a spopolare sono servizi quali i corsi di yoga o pilates in spiaggia, i massaggi e il noleggio del SUP.

Di fatto, scegliere alcune spiagge più o meno note per l’estate 2023, vuol dire spendere qualcosa in più. A Lignano Sabbiadoro e in Liguria, il prezzo di un ombrellone e due lettini è passato a 22,50 euro. In Salento, a Gallipoli, il prezzo è aumentato di circa 20 euro in più rispetto allo scorso anno. Non va meglio neppure in Toscana e Lazio, dove l’aumento delle tariffe è di almeno il 5%.

Insomma, come tanti altri servizi, anche la spiaggia costerà di più quest’anno e si aggiunge ai costi legati alle vacanze, come i prezzi dei voli, degli hotel, delle case vacanza e alloggi in generale.

Riassumendo