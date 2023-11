Prezzi delle case 2023: ecco dove crescono di più nel mondo: nella top c’è Milano

L’idea di possedere una casa è radicata in molte culture e società, peccato che i prezzi siano in costante ascesa soprattutto in alcune città come Milano. Ma perché in tutto il mondo possedere un immobile di proprietà è così importante? Ebbene, perché rappresenta spesso un segno di stabilità. Avere una casa propria, infatti, offre un senso di sicurezza e stabilità finanziaria poiché fornisce un luogo fisso in cui vivere e stabilizzarsi. Quando si è proprietari di una casa, poi, si ha il controllo completo sulla proprietà.

Questo significa che è possibile apportare modifiche e miglioramenti, decorare secondo i propri gusti e fare scelte relative alla manutenzione. In più, pur di avere una casa propria, a molti non interessa che i tassi di interesse dei mutui siano arrivati alle stelle. Accenderlo, infatti, è per tanti un investimento nel proprio futuro in quanto non si dovrà più pagare l’affitto. Detto ciò, nel mondo dove costa di più acquistare casa?

Il report del Knight Frank Global Residential Cities Index

Si registrano prezzi case sempre più alti anche se nel secondo trimestre del 2023 essi sono iniziati a rallentare a livello globale. Questo è quanto comunica l’ultimo rapporto del Knight Frank Global Residential Cities Index.

Da esso si evince che nel primo trimestre di quest’anno il 48% circa delle città registrava un calo dei prezzi mentre nel secondo trimestre la percentuale è scesa al 40%.

Tra le città europee dove si è registrata la maggiore crescita di prezzi residenziali ci sono Lisbona e Milano, la prima con un +8,% mentre la seconda con un +3,8% in 1 anno.

Tra le italiane nella top lista ci sono anche Torino in posizione numero 63 con un incremento dello 0,4% e Roma in posizione numero 67. Quest’ultima è in controtendenza con un calo dello 0,2% annuo nelle quotazioni residenziali.

In cima alla lista, invece, c’è Ankara con un +105,9% seguita da Istanbul con un +85,1%, da Dubai con un +17,4% e da Vilnius con un +14,8%.

Prezzi delle case 2023: ecco dove crescono di più nel mondo: nella top c’è Milano

Molti mercati stanno registrando prezzi delle case più bassi, soprattutto quelli occidentali. In alcuni degli orientali e dell’Europa su-orientale, invece, i costi degli immobili continuano a salire. È il caso di Zagabria con un incremento del 22,5% negli ultimi mesi, di Skopje con un incremento del 18,8% e di Atene del 16,4%.

Il problema principale per tutti i mercati sono le prospettive per l’inflazione, l’attività economica e i tassi di interesse. La previsione è che questo 2023 sarà più lento per la crescita economica rispetto al 2022 anche se le ultime previsioni rivelano che potrebbe esserci un miglioramento delle aspettative con vantaggi anche per i mercati immobiliari. In ogni caso, quel che è certo, è che le condizioni di mercato dell’ultimo trimestre sono migliorate e potrebbero ancora migliorare. Per molti, quindi, visti alcuni cali importanti di prezzo, questo potrebbe essere il momento giusto per acquistare casa.

Riassumendo…

1. I prezzi delle case sono sempre più alti in alcune città

2. Tra quelle italiani dove i costi sono saliti c’è Milano

3. Il costo più alto si è registrato invece ad Ankara.