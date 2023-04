Prezzi benzina e diesel in rialzo da maggio per colpa dell’Opec+, nuova stangata per gli automobilisti

La benzina tornerà a costare tanto da maggio. Quindi torneremo a vedere quelle scene in cui per fare un pieno bisognerà sborsare parecchio. Sembravano infiniti queste settimane in cui il carburante ha un prezzo ribassato. Ma il sogno – se così vogliamo chiamarlo – è destinato a finire tra un paio di mesi, quando l’Opec taglierà la produzione del petrolio pari a 1 milione di barili al giorno e tutto ciò durerà fino al termine del 2023. Il risultato sarà che da maggio il prezzo della benzina tornerà a salire. Gli italiani non potranno contare nemmeno sullo sconto taglia accise, che come ricorderete è stato abolito lo scorso gennaio. Ma quanto costa adesso la benzina?

Prezzi benzina e diesel in rialzo da maggio, Opec taglierà la produzione del petrolio pari a 1 milione di barili

Guardando un pò al costo nazionale medio, il prezzo del carburante si aggira intorno a 1,80 euro al litro mentre il diesel sui 1,80 euro al litro.

Stangata in arrivo

A maggio questi prezzi potrebbero essere un ricordo. L’Arabia Saudita, infatti, ha deciso di tagliare la produzione del petrolio di mezzo milione di barili. Per Emirati Arabi e Kuwait si parla rispettivamente di 144mila e 128mila barili. La stretta ruguarda anche Oman, Kazakistan, Iraq e Algeria. La Russia, invece, che da marzo a giugno ha detto che avrebbe tagliato la produzione di petrolio di 500mila barili al giorno, ha sottolineato che il taglio proseguirà anche dopo, fino a fine anno. Insomma, a conti fatti, per la benzina si prevedono tempi orribili e tutto ciò ricadrà sui consumatori.

Era marzo 2022 quando i prezzi della benzina e del diesel erano arrivati a più di euro al litro.

“per sostenere le quotazioni del petrolio, scambiato ora a 82 dollari al barile (brent) ossia sui valori più bassi da circa 15 mesi”.

Per gli automoblosti fu un periodo nero ma grazie allo sconto taglia accise, fino alla fine di dicembre si è potuto ammortizzare il costo e spendere sicuramente meno. Da gennaio lo sconto taglia accise è diventato un ricordo ma per fortuna i prezzi della benzina sono calati e almeno fino a oggi, la media è quella di 17,5 euro l litro. Tutto sommato accettabile pensando alla situazione di un anno fa.Da maggio, però, tutto potrebbe cambiare. Per chi usa l’auto tutti i giorni trovare un benzinaio a poco diventerà una sorta di terno a lotto.Meno produzione di petrolio infatti vuol dire che la benzina può salire. Come scrive Il Fatto Quotidiano, questa decisione potrebbe avere a che fare con una sorta di riduzione dell’offerta:

L’unica speranza, se davvero la benzina tornerà a costare più di 2 euro al litro, è che il governo interverrà e con un tetto al prezzo al gas. O almeno questo aveva lasciato intendere a febbraio quando si parlava di nuovi rialzi. Tutto ciò per evitare una nuova stangata per gli automobilisti .