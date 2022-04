Prezzi alle stelle e gas a rischio razionamento, a Fuori dal coro gli effetti della guerra

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano, che si occupa di approfondimenti sui temi legati all’attualità, economia e società. Oltre all’intervista al fidanzato di Carol Maltesi, a Fuori Dal Coro si è parlato del problema del gas russo e dell’aumento dei prezzi che sta mettendo in crisi le famiglie.

Fuori dal Coro, gas a rischio razionamento secondo Davide Tabarelli di Nomisma Energia

Ospite in studio, Davide Tabarelli di Nomisma Energia che ha parlato della necessità di razionare il gas, unico modo per uscire da questa situazione di stallo, visto che non è semplice ottenere in poco tempo l’indipendenza dalla Russia. Al momento, non è possibile sostenere tutto il fabbisogno energetico senza il gas russo, per questo l’unico modo – come sottolinea Tabarelli – è ricorrere alla distruzione della domanda.

Prezzi alle stelle per la spesa

Spazio anche al tema dei rincari per le famiglie italiane in seguito alla guerra in Ucraina. I prezzi sono cresciuti in maniera decisa sia per quanto riguarda il carburante, le bollette ma anche i beni alimentari. In Spagna, ad esempio, si è già parlato del razionamento dei beni alimentari, una tesi già affrontata in Italia da Mario Draghi, il quale aveva anticipato che in caso di peggioramento sarebbe stato necessario entrare in una logica di razionamento.

Alcuni supermercati, infatti, alcune settimane fa, avevano deciso di permettere solo un tot di acquisti a persone per determinati prodotti, in modo da evitare l’accaparramento. A Fuori dal Coro si è posta l’attenzione sull’aumento dei prezzi del 6,7%, che non accadeva da 30 anni. La pasta e la verdura sono aumentate del 13%, aumenti che non vanno meglio per altri prodotti.

In tutto ciò gli stipendi e le pensioni non sono aumentate e quindi per le famiglie lo scenario che si prospetta è quello di una vera e propria stangata.

