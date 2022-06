Previsioni traffico ponte 2 giugno 2022: le strade più trafficate e i bollini in autostrada con il caldo africano

Sta arrivando il Ponte del 2 giugno 2022 che sarà caratterizzato non solo da traffico intenso lungo le autostrade e strade statali ma anche dal caldo africano a causa dell’anticiclone Scipione che porterà temperature fino a 40 gradi al Sud e di 35-36 gradi anche al Centro-Nord. Chi deve partire per il ponte, si parla di almeno 13 milioni di italiani che passeranno i prossimi giorni in vacanza, dovrà quindi fare i conti con il caldo torrido in arrivo, un vero e proprio anticipo di estate africana. Le previsioni del traffico del 2 giugno 2022 parlano ovviamente di possibili code e rallentamenti in alcuni tratti autostradali già dal pomeriggio di oggi, 1 giugno, e anche domani 2 giugno.

Previsioni traffico ponte 2 giugno 2022: le strade più trafficate dal 1 al 2 giugno

Le prime code in autostrada inizieranno nel pomeriggio del 1 giugno, sopratutto dopo le ore 14 o nel tardo pomeriggio. Per giovedì 2 giugno, il traffico intenso è previsto la mattina fino all’ora di pranzo per riassestarsi nel pomeriggio. Nuove possibili code anche domenica 5 giugno, quando i vacanzieri torneranno verso le città. Nel dettaglio: nel pomeriggio del 1 giugno prime code e traffico rallentato sulle autostrade liguri, A14, A1 e Autostrade del Brennero, A4 in direzione Venezia autostrade e strade del Veneto e Friuli Venezia Giulia a causa dei villeggianti che raggiungeranno le località di mare e l’arrivo dei turisti stranieri.

Il maggior afflusso riguarda le arterie autostradali verso le mete di mare di Liguria, Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Calabria e Lazio. Traffico intenso in uscita ed entrata per le città d’arte, da Roma, passando per Milano, Firenze, Torino, Venezia e Napoli e verso le località di montagna di Trentino Alto Adige e Veneto.

Stop alla circolazione dei mezzi pesanti, gli orari

Stessa situazione prevista il 2 giugno, quando il traffico sarà sostenuto tutta la mattina fino alle 14. Traffico normale da bollino verde venerdì e sabato 3 e 4 giugno, mentre torna il traffico domenica 5 giugno per i rientri.

Per quanto riguarda la circolazione dei mezzi pesanti, per giovedì 2 giugno i tir non potranno circolare dalle ore 7:00 alle 22:00. Per avere a portata di mano tutte le informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico, si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21.