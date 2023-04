Previsioni traffico Pasqua 2023: boom in autostrada, ecco quando partire e i divieti

È bello partire in auto per raggiungere una meta di vacanza, ma molto di meno quando ci si trova imbottigliati in autostrada e davanti abbiamo solo file di aiuto. Per molti è un film già visto e le previsioni sul traffico a Pasqua non promettono nulla di buono. Ormai la pandemia è un vero e proprio ricordo. Le persone hanno ripreso a viaggiare e a spostarsi come nel pre-pandemia. La dimostrazione di ciò, è anche il traffico intenso che si registra su strade e autostrade a ridosso delle feste. Durante il weekend di Pasqua, in particolare, saranno circa 11,5 milioni gli italiani in viaggio. A dirlo è un’indagine realizzata da Acs Marketing Solutions per Federalberghi. Il 95,6% resteranno in Italia e quindi si sposteranno in auto per concedersi un weekend in una città d’arte o in agriturismo o per raggiungere parenti e amici.

Previsioni traffico Pasqua 2023, ecco quando ci sarà il boom in autostrada

Il clou del traffico previsto in autostrada, quindi, è tra oggi, venerdì 7 aprile e martedì 11 aprile, con i rientri.

In vista delle criticità lungo le autostrade Viabilità Italia è pronta a proporre e comunicare percorsi alternativi. Come accade un po ‘ ad agosto , quando la maggior parte degli italiani si mette in viaggio per le ferie, anche per Pasqua si prevede un’ intensificazione del traffico. Soprattutto in alcune fasce orarie.

Come consiglia anche la Polizia di Stato è meglio evitare alcune ore di punta, sospetto quando non vige il divieto di circolazione dei mezzi pesanti.

Il traffico peggiore sulla nord-sud è atteso da venerdì 7 e sabato 8 aprile, mentre i rientri tra lunedì 10 e martedì 11 aprile. Come sempre, il traffico intenso con il bollino rosso si segnala dal pomeriggio di venerdì e per tutto il sabato mattina.

Dal pomeriggio tornerà il bollino giallo. Nuove criticità sono previste da lunedì, il giorno di Pasquetta, nelle ore pomeridiane/serali e martedì 11 aprile fino alle 14.

Le tratte autostradali con più criticità sono la A4 Torino-Trieste tra Venezia e Trieste, ma anche l’A1 Milano-Napoli nel tratto che da Roma va verso la città campana e nel tratto che collega Bologna a Firenze. Possibili disagi e code sono previsti anche sulle tratte autostradali liguri A10 Genova-Ventimiglia, A12 Genova-Rosignano e sull’A14 Bologna-Taranto. Sia nel tratto nella Riviera romagnola, che nelle Marche, nella provincia di Ascoli Piceno per lavori straordinari nelle gallerie.

Divieto mezzi pesanti

In vista dei picchi di traffico previsti in questi giorni, sono stati disposti anche dei divieti alla circolazione dei mezzi pesanti. I primi partiranno dalle ore 14 del 7 aprile alle ore 22, sabato 8 aprile dalle 9 alle 16 e domenica e lunedì, dalle 9 alle 22. Infine, anche martedì ci sarà il divieto dei mezzi pesanti dalle 9 alle 14.

Prima di partire, quindi, oltre ad evitare gli orari peggiori, è consigliato controllare che l’auto sia in regola e senza problemi, pianificare nei dettagli il viaggio ed evitare di mettersi alla guida dopo pasti pesanti, ricordando di fare soste ogni due ore. Per rimanere aggiornati sulle condizioni del traffico è possibile scaricare alcune app apposite sullo smartphone.