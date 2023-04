Previsioni traffico autostrade per il ponte del 25 aprile e 1 maggio: orari da bollino rosso e divieti

Sarà capitato un pò a tutti di dover partire a ridosso di ponti, feste o nei mesi clou estivi come agosto. Il pensiero è sempre lo stesso. “Ci sarà traffico?” Rmarremo imbottigliati in autostrada?”. Anche per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio che stanno arrivando, la domanda si ripete, ma anche la risposta sembra ovvia. In vista dei ponti saranno 12 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio in autostrada. La Festa della Liberazione cade di martedì e non saranno pochi coloro che faranno festa anche lunedì. Poi la settimana successiva ci sarà anche il Ponte del 1 maggio. Sarà dunque una settimana con traffico sostenuto e parecchia gente in giro, come accade sempre in queste situazioni. Autostrade per l’Italia (Aspi) ha rilasciato le previsioni di traffico fino al 2 maggio che possono aiutare chi deve partire a organizzare il viaggio o scegliere gli orari migliori.

Previsioni traffico autostrade per il ponte del 25 aprile e 1 maggio, ecco quando scatta il bollino rosso

Le tratte autostradali dove si prevede più caos sono la A1 Milano Napoli, la A14 Bologna-Taranto, e i tratti che dalle città del Nord portano verso la costa ligure.

Traffico intenso è già previsto dalla mattina di sabato 22 aprile, che Autostrade per l’Italia segnala con il bollino rosso. I primi rientri sono previsti domenica 23 aprile o direttamente martedì 25 aprile. Anche in questo caso si prevede il bollino rosso sulle autostrade segnalate.

In realtà già dal pomeriggio di oggi, venerdì 21 aprile, il traffico inizierà ad essere sostenuto per le uscite dalle grandi città verso le località di vacanza.

Nuovo traffico intenso, è previsto da venerdì 28 aprile, nel pomeriggio, e sabato mattina, 29 aprile, per le partenze del ponte del 1 maggio.

Quando scatta il divieto di circolazione per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate

Anche in questo caso si prevede il bollino rosso. Per i rientri, invece, possibili file sono previste tra domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio nelle ore pomeridiane.

Per favorire gli spostamenti, Aspi ha fatto sapere di aver messo a punto un piano di gestione della viabilità che prevede la rimozione di 150 cantieri lungo le principali tratte autostradali. Gli interventi saranno sospesi fino alla sera del 2 maggio. In più è stato comunicato anche il divieto di circolazione per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate dalle 9 alle 22 nelle giornate di domenica 23 aprile, martedì 25 aprile, domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio. Maggiori dettagli si possono trovare sul sito web www.poliziadistato.it. Oppure ci si può collegare su sulla frequenza 103.3 IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l’Italia.