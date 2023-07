Sapere quali sono le previsioni del traffico autostradale per l’estate 2023 e soprattutto di questi ultimi giorni di luglio sarà importante per diversi motivi. Il primo è che in questo mese c’è un aumento significativo di persone che si spostano per andare in vacanza. Le ferie degli italiani, infatti, si concentrano soprattutto tra luglio e agosto perché le temperature sono generalmente più calde per cui favoriscono turismo e le attività all’aperto.

In molte nazioni come la nostra, poi, il calendario scolastico è organizzato in modo tale da permettere che la pausa più lunga ci sia nel periodo estivo. Le ferie in estate, infine, sono una tradizione radicata nella cultura di molte società come la nostra. Nel passato, infatti, le persone programmavano i giorni di festa durante i mesi più caldi (peccato che adesso siano caldissimi) per sfuggire alle temperature più rigide e per trascorrere più tempo con la famiglia e gli amici.

Perché è importante sapere quando ci saranno più persone in auto?

È cruciale conoscere le previsioni del traffico di luglio e agosto. Sono infatti i mesi in cui ci si sposta di più per godere delle tanto agognate vacanze estive. Gli spostamenti di massa si ripercuotono ovviamente sul traffico creando una congestione stradale soprattutto sulle autostrade principali e sulle rotte turistiche

Viste le temperature alle stelle di quest’ultimo periodo, le previsioni del traffico potranno aiutare i conducenti a pianificare il loro viaggio in modo tale da evitare i giorni di punta. Chi ha la possibilità dovrebbe evitare gli orari e le date maggiormente a rischio perché, per colpa di un viaggio molto estenuante, si potrebbero rovinare le ferie.

L’ orario ideale per partire è sicuramente la mattina presto quando c’è poca folla sulle strade e le temperature sono più miti.

Previsioni traffico autostradale: date bollino rosso luglio 2023

Prima di mettersi al volante, comunque, sarebbe opportuno valutare con attenzione anche il tragitto da percorrere. A parità di partenza e destinazione, si potrebbe optare per le strade senza pedaggio nelle giornate da bollino rosso e nero perché molto spesso presentano un traffico più scorrevole.

Le previsioni del traffico di questo fine settimana (22-23 luglio) ci comunicano che i disagi sono iniziati ieri pomeriggio. Stamattina la giornata sarà da bollino rosso insieme a quella di domenica ma il traffico intenso durerà, comunque, fino alla mattinata del 24 luglio (bollino giallo). La Polizia di Stato ha vietato la circolazione in tali giornate dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate: esattamente dalle 8 alle 16 di oggi e dalle 7 fino alle 22 di domani.

L’ultimo week-end di luglio sarà sicuramente più critico in quanto il bollino rosso è già previsto dal pomeriggio di venerdì 28 luglio oltre che per le intere giornate di sabato e di domenica. Così come per questo fine settimana anche nel prossimo ci sarà il divieto negli orari indicati dei mezzi pesanti. Potrebbero esserci delle criticità anche lunedì 31 luglio per il quale la Polizia di Stato prevede traffico intenso per l’intera giornata.

In ogni caso, per restare aggiornati sul piano traffico, si potranno consultare i canali del Cciss (sito internet, app, Isoradio, Ondaverde) o chiamare il numero gratuito 1518. Prima di partire, il nostro consiglio come quello diramato dal Ministero, è quello di far controllare l’auto, comprese le gomme. Inoltre, un altro suggerimento è quello di evitare pasti abbondanti prima di mettersi in auto soprattutto se si è il conducente. Sarebbe poi opportuno assicurarsi di avere con sé provviste d’acqua necessarie e cibo in lunga coda. Infine ci si dovranno concedere le giuste soste per evitare di affaticarsi troppo.

Riassumendo….

1. Le previsioni sul traffico autostrade sono importanti per pianificare le proprie vacanze

2. Occhio alle giornate del 22-23 e del 29 e 30 luglio che sono da bollino rosso

3.

Prima di mettersi in viaggio è fondamentale far controllare il proprio veicolo, comprese le ruote4. Visto il caldo degli ultimi giorni, sarebbe opportuno munirsi di scorte d’acqua.

