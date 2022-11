Previsioni neve weekend, il tempo pazzo cambia tutto: dal caldo anomalo al maltempo e gelo in pochi attimi

Il tempo è completamente impazzito. Fino a pochi giorni fa abbiamo avuto a che fare con il caldo anomalo, temperature sopra la media per essere novembre e cielo soleggiato quasi ovunque. Gli esperti hanno parlato di novembrata. Insomma, a mezzogiorno si poteva uscire di casa senza giacca, molto tranquillamente. Qualcosa, però, è destinato a cambiare. E anche molto presto. Entro il weekend si prevede una vera e propria situazione anomala ma al contrario. Dai Balcani dovrebbe arrivare un ciclone che si sposterà velocemente su Puglia e verso la Liguria tra sabato e domenica.

Secondo www.iLMeteo.it, durante il fine settimana ci sono forti possibilità di vedere arrivare un ciclone freddo dall’Albania, che porterà deciso maltempo su buona parte d’Italia. Anzi, si prevede anche la neve e forti grandinate. Le previsioni meteo sono ancora incerte, ma a distanza di 48 ore si inizia a configurare un vero cambiamento rispetto a quanto già visto.

Previsioni neve weekend, cambia tutto e arriva una forte ondata di maltempo

Per venerdì 11 novembre, Estate di San Martino, una veloce perturbazione attraverserà Marche e Toscana con piogge residue. Il vero cambiamento arriverà solo durante il weekend, quando il ciclone freddo ‘contromano’ , come è stato soprannominato, inizierà a colpire il Sud per procedere poi verso Centro e Nord durante la giornata di domenica. Proprio al Nord, nella notte tra sabato e domenica, sono previste nevicate a quote medie, mentre altrove il pericolo è rappresentato da pioggia e grandine, anche forte.

Da lunedì 14 non andrà meglio. Anzi, un nuovo ciclone interesserà tutta l’Italia con piogge molto più abbondanti e neve copiosa sulle Alpi e anche a quote basse. Il quadro appare surreale anche per gli esperti, visto che fino ad oggi, le temperature sono decisamente più alte della media.

Dalla prossima settimana tempo ancora peggiore, arriva l’inverno?

Ci sarà, quindi, un vero e proprio ribaltone da sabato prima al Sud, domenica al Nord e Centro e da lunedì 14 novembre, ovunque e con fenomeni più importanti.

Dalla prossima settimana, quindi, potrebbe davvero arrivare l’autunno, quello vero. Bisognerà vedere se durerà o poi tornerà il periodo anomalo, caratterizzato da valori sopra la media molto più simili a maggio che a novembre. Quello che sta accadendo, comunque, fa capire come i cambiamenti climatici stiano influenzando il tempo e non è affatto una notizia positiva.

Gli esperti avevano già avvertito in merito ad un clima molto anomalo fino a novembre, addirittura fino a dicembre non sarà mai davvero freddo ma le ultime previsioni meteo sembrano cambiare le carte in tavola. Nelle prossime ore ne sapremo di più, ma è chiaro che con il tempo molto incerto previsto, non sarà facile fare programmi per il fine settimana.