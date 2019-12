Previsioni meteo weekend, un’Immacolata ‘tranquilla’, più o meno

Non è il solito weekend questo che ci attende, domenica 8 dicembre è infatti l’Immacolata, occasione sicuramente ghiotta per vedersi con amici o parenti. Per ogni uscita, il meteo diventa sempre vitale, cosa ci dicono quindi le previsioni meteo per questo fine settimana di sabato 7 e domenica 8 dicembre?

Previsioni Meteo weekend

I meteorologi definiscono la giornata di sabato 7 dicembre “tranquilla”.

Qualche problema ci sarà nelle zone tirreniche. Il cielo risulterà spesso coperto sulla Toscana settentrionale, dove ci saranno anche leggeri rovesci. Deboli precipitazioni sono previste anche sulle regioni di Campania e Lazio. Ad occhio, quindi, un sabato proprio tranquillo, non ci sembra. Ma andiamo avanti.

Nel resto del paese è previsto cielo variabile, con schiarite ampie su Sicilia e Calabria. Passiamo ora alla giornata di domenica, 8 dicembre, giorno dell’Immacolata che inaugura ufficialmente l’arrivo del Natale 2019. Gli esperti ci dicono che la giornata sarà ancora più tranquilla della precedente, si parte però con la consueta nebbia in Val Padana.

Moderata variabilità sul resto del paese. Non mancherà qualche debole pioggia qua e là, soprattutto su Liguria di Levante e Versilia e sulla Campania centro-meridionale. In nottata invece, quando il calendario segnerà ormai già 9 dicembre, aria fredda in discesa dal Polo Nord inaugurerà l’arrivo della nuova settimana che sarà invece molto più movimentata, ma questa è un’altra storia.

