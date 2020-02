Previsioni meteo weekend, un assaggio di inverno con piogge e neve

Un nuovo weekend è appena iniziato, cosa ci dicono le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 29 e domani, domenica 1 marzo? Scopriamolo insieme.

Previsioni meteo weekend

Ci aspetta un weekend sotto la pioggia, dopo tanto tempo infatti torna il maltempo sull’Italia.

Perturbazioni in arrivo dall’Atlantico. Via dunque, avremo un assaggio dell’inverno che poteva essere e che non è stato. Ma procediamo per ordine. Si parte comunque gradualmente, le prime precipitazioni di questa giornata di sabato infatti le avremo solo in serata.

Piogge in arrivo su est Piemonte, Liguria, alta Lombardia ed ovest Emilia. Neve nel Triveneto a 700 metri. Qualche debole pioggia anche sull’Emilia orientale. Non aspettiamoci un sole che spacchi le pietre, ma comunque nel resto del paese avremo un tempo più stabile, mentre le temperature saranno generalmente le medesime dei giorni precedenti, o comunque non si notano variazioni rilevanti.

Per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 1 marzo, il mese si apre con piogge e rovesci su Emilia Romagna e Triveneto. Al Centro-Sud nubi e piogge sulle regioni tirreniche, più frequenti sul Lazio interno, assenti su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio e in serata in attenuamento. Temperature in rialzo al centro sud, ma l’inizio della settimana per l’Italia registrerà un nuovo peggioramento.

