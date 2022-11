Previsioni meteo weekend: forte maltempo e prima neve, allarme in 18 regioni

Addio novembrata, addio temperature estive in autunno. O forse è solo un arrivederci. Non è ancora chiaro, ma quello che è certo è che, dopo settimane di valori nettamente sopra la media stagionale, le previsioni meteo per novembre non solo parlano di freddo in arrivo ma persino della prima neve. Fino a pochi giorni fa sembrava estate, l’ultimo weekend è stato accompagnato da temperature praticamente estive. Poi la sorpresa e il primo assaggio di vero autunno, che sembra cambiare davvero tutto. Siamo passati dal caldo simil estivo a uno scenario tipicamente autunnale in pochi giorni.

Gli esperti meteo hanno annunciato l’arrivo di una perturbazione che dapprima interesserà il Nord e poi tutto lo Stivale. Ma quali sono le Regioni a rischio? Si parla di almeno 18 regioni con forte maltempo fino a domenica. La situazione, poi, dovrebbe migliorare dalla prossima settimana ma ormai l’autunno (quello vero) è arrivato.

Previsioni meteo novembre, arriva anche la neve: temperature giù e forti piogge in 18 regioni

In Lombardia e Friuli-Venezia Giulia è allarme arancione per le piogge e il maltempo. Piogge intense e temperature al ribasso anche in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lazio e Toscana. La situazione va peggiorando, ecco perché il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino per condizioni avverse in molte zone del paese.

Secondo la Protezione civile dovrebbe anche nevicare sulle Alpi sopra 1500 metri, mentre fenomeni intensi e maltempo sono previsti sulla fascia, prealpina e sulla Pedemontana.

Nessun accenno di miglioramento per tutta la giornata di oggi, venerdì 4 novembre, soprattutto al Nord. La perturbazione atlantica attraverserà l’Italia da nord a sud e fino a domenica. Sabato saranno maggiormente coinvolte le regioni adriatiche mentre domenica gli ultimi fenomeni interesseranno il Sud.

Dalla prossima settimana torna l’anticiclone, le ultime tendenze fino a metà novembre

Per la giornata di sabato, sarà praticamente soleggiato al Nord, più instabile in Emilia Romagna, schiarite anche in Toscana e Lazio. Temporali violenti sono invece previsti sulle regioni adriatiche, soprattutto in, dove nevicherà sull’Appennino dai 1900m. Forte instabilità anche in. Domenica, invece, la perturbazione andrà ad affievolirsi ovunque e la giornata sarà caratterizzata da schiarite e sole. Sicuramente, però, le temperature estive che abbiamo assaporato nelle scorse settimane lasceranno il posto a valori molto nella media. Se tutto va bene, il caldo delle settimane scorse sarà solo un ricordo.

In realtà, già da lunedì 7 novembre, finiti gli effetti del vortice di origine atlantica, la pressione tornerà a stabilizzarsi e l’anticiclone dovrebbe piano piano tornare a dominare la scena, anche se con valori più stabili e meno anomali. Verso metà della prossima settimana, un transito sulle regioni centro-settentrionali causerà una nuova fase di instabilità ma non è ancora chiaro se sarà di breve durata. Gli esperti meteo, guardando alle tendenze fino al 13 novembre, assicurano un’altra fase mite, caratterizzata da tempo stabile e temperature sicuramente non fredde. Insomma, l’inverno sembra ancora lontano, ma questo primo assaggio di vero autunno potrebbe davvero portare la situazione climatica ad una sorta di normalità. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se le previsioni meteo troveranno o meno un riscontro.