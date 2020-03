Previsioni meteo weekend, brutte notizie per chi vuole sconfiggere il Coronavirus

Brutte notizie per chi sperava di dare qualche sberla al Coronavirus, le previsioni meteo di questo weekend ci dicono che il caldo deve ancora attendere, anzi in arrivo anche pioggia e neve.

Previsioni meteo weekend

Altro che caldo anti coronavirus, qua ci attende un weekend di freddo e pioggia, e in alcune zone anche neve. Che poi questo coronavirus sia effettivamente indifeso contro le alte temperature è tutto da vedere, ora il contagio infatti sembra stia prendendo piede anche nelle zone calde del mondo, quindi la teoria che sarebbe morto a 26 gradi se ne va a farsi friggere, ma torniamo a noi, ovvero alle previsioni meteo di questo weekend.

Partiamo da oggi, sabato 14 marzo: piogge al centro-nord, moderate sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia dove la neve cadrà a circa 1000 metri. Precipitazioni, seppur non intense, anche in Toscana e sulle regioni adriatiche. Le temperature subiranno una diminuzione di 4-5°C per l’ingresso di aria più fresca dai quadranti Nordorientali.

La situazione però muterà in fretta, infatti già nella giornata di domani, domenica 15 marzo, l’aria fredda volerà via verso la Grecia e ancora una volta sulla nostra penisola la farà da padrone l’alta pressione. Solo Puglia e Basilicata dovranno vedersela ancora con qualche precipitazione, mentre il resto dell’Italia vedrà già il bel sole che accompagnerà anche la prossima settimana.

Potrebbe interessarti anche Coronavirus è pandemia, cosa significa e in cosa si differenzia dall’epidemia