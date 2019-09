Previsioni meteo weekend 6-8 settembre: forti temporali, allerta Protezione Civile in 13 Regioni

Ancora temperature in calo e temporali per questo weekend di settembre. Le previsioni meteo, infatti, hanno annunciato l’arrivo di un nuovo ciclone che sta portando una sorta di autunno anticipato nelle nostre città. Soprattutto al Nord il peggioramento è tangibile già da queste ore.

Forti temporali nel weekend, previsioni dal 6 all’8 settembre

Sarà un weekend caratterizzato dal maltempo in molte regioni italiane.

Sotto osservazione Emilia Romagna, Piemonte Ovest e Lombardia, dove sono previsti forti temporali che durante la giornata di oggi si sposteranno su tutto il Nord e fino all’area appenninica di Marche e Toscana. In serata, i temporali potrebbero giungere fino alla Puglia e Basilicata. Sempre in serata dovrebbero insistere i temporali sul Triveneto e costa adriatica centrale.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un avviso di avverse condizioni meteo consultabile nel bollettino nazionale di criticità. Per la giornata di oggi, 6 settembre, l’allerta gialla è prevista in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto occidentale, Emilia-Romagna, Toscana occidentale, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, sui bacini settentrionali della Puglia e Basilicata.

Meteo weekend

Per le giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre non andrà meglio. Infatti sabato sarà caratterizzato ancora da qualche pioggia mentre domenica è in arrivo un’altra ondata di maltempo significativa. Per sabato 7 il maltempo a tratti è ancora previsto in tutto il centro nord, in particolare su Valle d’Aosta, Alpi lombarde e Triveneto, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio centro-settentrionale fino a giungere in serata su coste campane e calabresi tirreniche. Domenica 8 settembre, invece, una forte ondata di maltempo colpirà il Nord, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Triveneto in particolare, scatenando anche forti raffiche di vento. Maltempo anche su Friuli Venezia Giulia, Marche e dorsale appenninica. Tutto ciò causerà un brusco calo delle temperature che arriveranno a 20 gradi.

Tendenze per la prossima settimana

La stabilità dovrebbe tornare dalla notte del 9 settembre ma avrà vita breve perché tra martedì 10 e giovedì 12 settembre è in arrivo una nuova perturbazione che stavolta si abbatterà sulle regioni Nord-occidentali e su Sardegna e Sicilia.

Dal 13 però settembre dovrebbe tornare ad essere il mese mite e gradevole che lo caratterizza, con giornate serene e temperature nella media stagionale.

