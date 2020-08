Previsioni meteo weekend 29 e 30 agosto: estate addio, arrivano temporali e grandine

Le previsioni meteo per il weekend, annunciano l’arrivo del maltempo in questa fine di agosto, che finora è stata caratterizzata dal caldo intenso e alta pressione. Tra sabato 29 e domenica 30 agosto, invece, l’estate sarà movimentata da alcune correnti nord atlantiche che dovrebbero far abbassare le temperature e non solo.

Come sarà il tempo sabato 29 agosto e domenica 29 agosto

Sabato 29 agosto il tempo sarà ancora bello e con temperature decisamente calde su buona parte d’Italia, in particolare al Sud e parte del Centro-Nord. Già al mattino arriveranno le prime nubi al Nord; in Val Padana sono previsti rovesci e temporali in quasi tutte le regioni settentrionali meno che in Emilia Romagna, dove addirittura sarà ancora più caldo a causa dei venti bolllenti. Nel pomeriggio il maltempo dovrebbe colpire anche la provincia di Massa, in Toscana e peggiorare su Nordovest, Lombardia e Triveneto, dove sono attesi forti venti, grandinate e temporali violenti, fenomeni che andranno avanti per tutta la notte. Domenica 30 agosto il maltempo si sposterà al Centro, con forte instabilità e piogge su Toscana, Marche e Umbria e parte alta del Lazio.

Al Nord sono previsti ancora temporali al mattino ma in diminuzione durante la giornata anche se le temperature scenderanno molto tanto da favorire la neve sulle Alpi a quota 2mila metri. Al Sud, invece, il caldo farà ancora da padrone per tutto il weekend con temperature di 35 gradi ma domenica sera, le previsioni del tempo danno per certo l’arrivo del maltempo in Sardegna. Le temperature caleranno al Nord, rimarranno stazionarie al Centro mentre al Sud bisognerà ancora sopportare il caldo afoso.

Prime previsioni per settembre

Il 1 settembre prenderà il via l’autunno meteorologico ma se sarà come lo scorso anno, è facile immaginare temperature estive fino ad almeno metà mese. Il meteo per la prossima settimana coincide con l’arrivo dell’autunno meteorologico, appunto. Dal 1 settembre e per tutta la settimana fino al 6 settembre le temperature potrebbero calare leggermente su tutto il Nord, ma anche al Centro e al Sud. Non mancheranno spunti temporaleschi alternati a bel tempo.

La tendenza insomma sembra annunciare l’avvio di un periodo chiaramente di fine estate con i primi temporali e un calo termico che farà felice chi odia il caldo estremo. Bisognerà vedere il resto del mese come potrebbe cambiare tutto, con possibili ritorni di fiammate africane anche se sicuramente meno intense e più brevi.

