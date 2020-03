Previsioni meteo weekend 28 e 29, fine settimana pazzo come il mese di marzo

Nuove previsioni meteo, stavolta incentrate esclusivamente sul weekend che va da oggi, sabato 28 a domani domenica 29 marzo. Ecco il parere degli esperti meteorologi.

Previsioni meteo weekend

Il caldo si avvicina, le previsioni per i prossimi giorni indicano un aumento termico con temperature in ascesa, ma per il momento in questo specifico weekend ci attendono ancora un po’ di piogge e temperature instabili. Nella giornata di oggi piogge e temporali su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Sole sul resto del paese con temperature in rialzo.

Si attendono in giornata temperature in aumento sopratutto al centro nord, mentre al sud rimarranno ancora sostanzialmente invariate. Passiamo ora alla giornata di domani, domenica 29 marzo. In mattinata cielo soleggiato praticamente su tutta la penisola.

Le cose cambiano nel pomeriggio. Si prevedono nevicate sui rilievi alpini e nubi sul resto del nord. Peggioramento anche su Sardegna e area appenninica meridionale dove non mancheranno le piogge. Leggero abbassamento delle temperature anche sul resto del sud.