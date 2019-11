Previsioni meteo weekend 1-3 novembre, temperature a picco di 10 gradi

E freddo sia. Le previsioni Meteo di questi primi giorni di novembre che coincidono con il week end, ci dicono che finalmente il gran caldo fuori stagione che ha caratterizzato tutto il mese di ottobre è finito. Ora però ci attende il gelo.

Previsioni meteo weekend

L’inverno sta arrivando, e in questo week end ne avremo un assaggio. Le temperature caleranno un po’ su tutto lo stivale, ma soprattutto su nord est e versanti adriatici. Piogge e temporali colpiranno il Centro e la Sicilia e ancora qualche precipitazione interesserà il Nord. Piogge attese in giornata su Sardegna e centro Italia, in particolare sul Lazio, con precipitazioni che si sposteranno poi nel pomeriggio anche al sud.

Nella giornata di domani, 2 novembre, ancora precipitazioni al sud in mattinata, mentre nel pomeriggio le perturbazioni si sposteranno al nord e si intensificheranno nella giornata di domenica 3 novembre, scendendo anche al centro del paese. Temperature che scenderanno anche di 10°C rispetto al weekend appena passato.

Si passa dunque dal caldo anomalo degli ultimi giorni, fino a temperature drasticamente scese di questo inizio mese. Insomma, è proprio vero: non esistono più le mezze stagioni.

