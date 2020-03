Previsioni meteo settimanali, piccole buone notizie contro il Coronavirus

Il coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia, anche se non ci sono ancora dati erti, il forte caldo dovrebbe far scemare l’epidemia, diventano quindi di grande importanza le previsioni meteo, andiamo a vedere cosa ci dicono quelle della settimana che è da poco iniziata.

Previsioni meteo settimanali

Il caldo dovrebbe placare il coronavirus, anche se il Covid 19 è ancora in fase di studio e nulla pare certo. Ma sappiamo che a marzo non è tempo di aspettarsi un forte caldo. Sono comunque almeno in salita queste temperature o dobbiamo addirittura aspettarci anche un brutto tempo? Nella giornata di oggi sostanzialmente possiamo dire che le temperature sono sostanzialmente in rialzo, tra i 13 e i 16 gradi al nord, mentre al sud e al centro si raggiungeranno il 18 gradi.

Ancora meglio domani, mercoledì 11 marzo, l’anticiclone avanza e porta un clima soleggiato anche sul nord. In questa zona le massime toccheranno anche in 20 gradi, al centro si arriverà anche a 21, mentre stranamente al sud rimarranno a 19 gradi, con un clima comunque soleggiato. Per quanto invece riguarda la giornata di giovedì 12 nubi al nord senza però fenomeni.

Nubi anche al centro, soprattutto in Toscana, ma niente piogge. Le temperature rimarranno stabili tra i 17 e i 21 gradi. Temperature in rialzo invece al sud. Venerdì da registrare qualche pioggia a nord ovest, nubi invece a nord est senza fenomeni. Al centro, nuvoloso sul dorsale toscano, sereno su quello laziale. Prevalentemente stabile al sud.

Potrebbe interessarti anche Emergenza Coronavirus: tutta l’Italia diventa zona protetta, cosa cambia