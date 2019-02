Previsioni meteo seconda metà febbraio: mostro anticiclonico e poi ancora neve

Temperature in rialzo fino alla terza decade di febbraio ma la neve e il maltempo sono pronte a tornare in azione. Sono queste le ultime previsioni meteo che anticipano un ribaltamento delle condizioni meteorologiche proprio a fine mese. Che cosa accadrà nello specifico?

Fino al 23 febbraio aria di primavera e “mostro anticiclonico”

Febbraio, rispetto a gennaio, ci ha sicuramente regalato giornate più miti e soleggiate ma tutto questo non è destinato a durare e ovviamente l’inverno avrà ancora modo di farsi sentire. Il bel tempo andrà avanti fino al 23 febbraio circa grazie all’alta pressione che interesserà tutta l’Europa Occidentale e porterà di fatto temperature più miti vicine ai 15 gradi. Un piccolo anticipo di primavera insomma con sole e qualche nebbia nella zona padana. Gli esperti parlano di mostro anticiclonico facendo riferimento all’Anticiclone delle Azzorre che giunto nel nostro paese sta letteralmente portando la colonnina di mercurio a valori miti e simil primaverili. Una situazione che in buona parte del paese farà rima con giornate soleggiate e picchi di 15-17 gradi ma che nelle città della pianura Padana significa anche nebbia e foschia. A rischio nebbia e smog, a causa della saturazione dell’aria provocata dall’anticiclone, ci sono in particolare città come Torino, Milano e Bologna e in più in generale Emilia, Lombardia e Piemonte.

Tornano freddo e neve, le zone interessate e quanto durerà

Secondo i modelli ECMWF, però, questa situazione avrà vita breve e già dal 23 febbraio quando l’Anticiclone delle Azzorre salirà verso la Gran Bretagna e poi verso la Scandinava generando delle masse di aria siberiana che arriveranno anche in Italia. Come scrive ilmeteo.it, il cambiamento giungerà anche nel nostro paese da sabato 23 febbraio con raffiche di Bora al Nord Est e neve fino a bassa quota sulle regioni Adriatiche, in particolare tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Al Nord invece le temperature scenderanno di molto ma senza precipitazione nevose. Il freddo dovrebbe procedere fino alla fine del mese e l’inizio di marzo potrebbe davvero essere caratterizzato da un freddo insolito, come è accaduto anche gli anni scorsi. Dunque un piccolo anticipo di primavera a febbraio seguito da una nuova incursione di freddo a fine mese e molto probabilmente anche a inizio marzo. Bisogna però attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro sulle previsioni a lungo termine, nel frattempo meglio goderci queste giornate miti.

